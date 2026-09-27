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عاصفة تكشف حطام سفينة من القرن التاسع عشر في نانتوكيت

Lebanon 24
27-09-2026 | 04:17
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عاصفة تكشف حطام سفينة من القرن التاسع عشر في نانتوكيت
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كشفت عاصفة قوية ضربت شمال شرقي الولايات المتحدة جزءاً من حطام سفينة قديمة على شاطئ جزيرة نانتوكيت في ولاية ماساتشوستس، بعدما تسببت الأمواج والرياح في تآكل الرمال الساحلية.

 

وبحسب مجلة "People"، أظهرت المشاهد عوارض خشبية ضخمة متصلة بمسامير كبيرة، يُعتقد أنها تعود إلى السفينة الشراعية "وارن سوير"، التي غرقت قرب شاطئ مياكوميت في 22 كانون الأول 1884.

 

وسبق أن عُثر في المنطقة نفسها عام 2022 على جزء آخر يُرجح أنه يعود إلى مقدمة السفينة السفلية، ما عزز الاعتقاد بأن القطعة الجديدة تنتمي إلى الحطام ذاته.

 

ومع ذلك، حذّر معهد "إيغان" للتاريخ البحري من الجزم بهوية السفينة قبل استكمال الفحوص، مشيراً إلى اختلاف بعض مواد التثبيت ووجود حطام سفن أخرى في المنطقة.

 

ويأتي الاكتشاف فيما تسببت العاصفة بأمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات ساحلية، أدت إلى تآكل مساحات من شواطئ نانتوكيت وإظهار القطعة الخشبية المدفونة.

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