بالفيديو... عاصفة تكشف سر سفينة غارقة منذ القرن الـ19!

كشفت الأمواج العاتية التي رافقت عاصفة "نور إيستر"عن حطام سفينة تعود إلى القرن الـ19، بعدما كان مدفونًا تحت في ولاية الأميركية.





وعُثر السبت على قطع أخشاب مشبعة بالمياه، مثبتة بمسامير صدئة ومغطاة بالأعشاب البحرية، على أحد شواطئ الساحل الجنوبي للجزيرة، وفق مقطع فيديو نشرته صحيفة "Nantucket Current".

ويُعتقد أن الحطام يعود إلى السفينة الشراعية "Warren Sawyer"، التي كانت متجهة إلى نيو أورلينز محملة بالقطن وخردة الحديد، قبل أن تنحرف عن مسارها بسبب رياح قوية وتتحطم قرب شاطئ ميكومت ليل 22 كانون الأول 1884.

وكانت أجزاء أخرى من الحطام قد ظهرت في المنطقة عام 2022، قبل أن يرجح باحثون بعد أشهر من الدراسة أنها تعود إلى السفينة نفسها، من دون تأكيد نهائي بسبب اختلاف أدوات التثبيت المكتشفة عن السجلات الخاصة بالسفينة.

وتسببت ، وهي من النادرة التي تضرب المنطقة في أيلول، بتآكل واسع للشواطئ، بعدما اجتاحت أجزاء من الساحل الشرقي وصولًا إلى .

كما أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، وسُجلت أول وفاة مرتبطة بها في بعد مقتل عامل في هيئة الإسكان إثر سقوط شجرة عليه، فيما أعلنت شرطة الولاية فقدان سباح في مياه متنزه موسيس الحكومي قبالة لونغ آيلاند.





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The nor’ lashing Nantucket with wind and rain this has uncovered the remains of a shipwreck along the island’s south shore.



The fragment is likely from the 19th century schooner Warren Sawyer, a wooden ship that wrecked near Miacomet Beach on December 22, 1884. pic.twitter.com/s7FNnXbhNr