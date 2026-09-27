بسبب دخول حمام الطالبات بالخطأ.. شقيقان مصريان يسقطان من الطابق الثاني

أصيب تلميذان شقيقان يبلغان 8 سنوات، إثر سقوطهما من نافذة الطابق الثاني في مدرستهما الابتدائية بمحافظة الفيوم ، بعدما دخلا حمام الطالبات بالخطأ وشعرا بحالة من الخوف والارتباك.

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ونُقل الطفلان إلى لتلقي العلاج، حيث تبين أن أحدهما أصيب بجروح متوسطة، فيما يعاني الآخر من ارتجاج في المخ ويخضع للمراقبة الطبية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الطفلين دخلا دورة مياه الطالبات عن طريق الخطأ، وعند سماعهما أصواتًا من الداخل أصيبا بالهلع، ما دفعهما إلى القفز من النافذة، ليسقطا من الطابق الثاني ويصابا.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، بالتزامن مع متابعة الحالة الصحية للتلميذين داخل المستشفى.