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بعد نحو 20 عاما من تشغيلها.. أشهر "أفعوانية" في العالم تغلق أبوابها إلى الأبد

Lebanon 24
30-09-2026 | 01:52
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بعد نحو 20 عاما من تشغيلها.. أشهر أفعوانية في العالم تغلق أبوابها إلى الأبد
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أكدت حديقة Six Flags Magic Mountain في كاليفورنيا بأميركا إغلاق أفعوانية X2 الشهيرة بعد نحو 20 عاما من تشغيلها، على خلفية دعاوى تتهم اللعبة بالتسبب في إصابات دماغية خطيرة.
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وقال رئيس الحديقة برايان أويردينغ: "بينما اجتازت X2 باستمرار مجموعة كبيرة من اختبارات السلامة، قررنا إغلاق اللعبة لأننا نعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح. سلامة الزوار هي حجر الأساس في عملنا، وعندما نرى أن ثقتهم قد تأثرت، نتعامل مع الأمر بجدية".

وكانت اللعبة متوقفة عن العمل منذ مساء 12 تموز الماضي، بعدما نقلت امرأتان إلى المستشفى على وجه السرعة إثر خروجهما منها، وكانتا قد ركبتاها خلال أقل من أسبوع من بعضهما البعض. إحداهما، نعومي غريرويلكنسون (25 عاما)، انهارت بعد انتهاء اللعبة وتبين أنها تعاني من نزيف دماغي حاد استدعى جراحة طارئة، ولا تزال في حالة إنباتية داخل المستشفى.

ورفعت عائلتها دعوى قضائية ضد الشركة نيابة عنها. وقال محاموها إن أكثر من 100 شخص ادعوا تعرضهم لإصابات دماغية من الأفعوانية خلال العامين الماضيين، مؤكدين أن إغلاق اللعبة لن يمنعهم من مواصلة التقاضي.

وقال المحامي غاري دوردايك: "إغلاق اللعبة يحمي الزوار المستقبليين، ونرحب بذلك، لكنه لا يفعل شيئا لمن أُصيبوا بالفعل. يجب على Six Flags الآن تحمل المسؤولية تجاههم".

وتأتي هذه الخطوة بعد تسوية الحديقة نهاية أغسطس دعوى قتل خطأ رفعتها عائلة كريستوفر هولي (22 عاما)، الذي توفي في اليوم التالي لركوبه X2 بعد إصابته بنزيف دماغي حاد.

كما رفعت الأسبوع الماضي ثلاث دعاوى جديدة تتعلق بإصابات دماغية رضحية. من جهتها، قالت إدارة السلامة والصحة المهنية في كاليفورنيا إن تحقيقها في اللعبة، الذي فتح بعد حوادث يوليو، لا يزال جاريا.(روسيا اليوم)


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