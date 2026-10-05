تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

أوقفت سيارتها لإنقاذ جارتها من حادث مروع.. فقتلتها سيارة ثانية

Lebanon 24
05-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أوقفت سيارتها لإنقاذ جارتها من حادث مروع.. فقتلتها سيارة ثانية
أوقفت سيارتها لإنقاذ جارتها من حادث مروع.. فقتلتها سيارة ثانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لقيت أم أميركية مصرعها بعدما توقفت على طريق سريع لإنقاذ سائقة كانت عالقة داخل سيارة انقلبت، قبل أن تصطدم سيارة ثانية بإحدى المركبات المتوقفة في موقع الحادث، فتدفعها نحو الأشخاص الذين تجمعوا للمساعدة.

وبحسب موقع "People"، كانت كا شيينا دانيلز، البالغة 31 عاماً، تقود على الطريق السريع I-10 في نيو أورلينز مساء 25 أيلول، عندما شاهدت سيارة تسير بسرعة كبيرة وتجري تغييراً مفاجئاً للمسار، قبل أن تصطدم بالحاجز وتنقلب، ما أدى إلى احتجاز سائقتها في الداخل.
Advertisement
كاشينا جالاثا دانيلز


وتوقفت دانيلز وعدد من السائقين لمساعدة المرأة، بعدما أدركت دانيلز أن السائقة جارتها. وتمكن الموجودون في المكان من إخراجها من السيارة المحطمة.

لكن بعد وقت قصير، وصلت سيارة ثانية واصطدمت بإحدى السيارات التي توقفت بسبب الحادث الأول، ما أدى إلى دفعها باتجاه الأشخاص الذين كانوا يساعدون السائقة.

وأصيب عدد من الموجودين في المكان، فيما قُذفت دانيلز من الجزء المرتفع من الطريق وسقطت إلى الأرض أسفله، وفق الشرطة. ونُقلت إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد وقت قصير متأثرة بإصابتها.

وقالت والدتها أوشيانا دانيلز إن ابنتها كانت دائماً تسارع إلى مساعدة الآخرين، مضيفة: "إذا كنت تحتاج إلى المساعدة، وكانت قادرة على تقديمها، فستفعل ذلك".

وكانت دانيلز تعمل في مجال المحاسبة وتربي ابنها بالتبني نوح، كما كانت تستعد، إلى جانب صديقتها فرانشون ويليامز، لبدء دراسة تؤهلها للعمل كمسعفة.

وقالت والدتها، في خضم حزنها على ابنتها: "من المحزن أن أقول ذلك، لكنني أتمنى لو أنها لم تساعد أبداً. أتمنى لو أنها واصلت طريقها فحسب".

ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، فيما أُقيمت مراسم تأبين لدانيلز، وأُطلقت حملة لجمع التبرعات لتغطية نفقات جنازتها ودعم ابنها.
مواضيع ذات صلة
حادث مروع.. قتلى باصطدام سيارة مسرعة بسيارتين كانتا متوقفتين على جانب الطريق (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
السيارة انشطرت واحترقت... وفاة "مُؤثّر" في حادث سيرّ مروّع (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان تطلق "سيارة إسعاف" لإنقاذ الروبوتات وإصلاح أعطالها
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث مروع في أربيل
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 03:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الطريق السريع

على الطريق

ويليامز

إذا كنت

ويليام

بيرة

شينا

جودي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:26 | 2026-10-05
Lebanon24
15:15 | 2026-10-05
Lebanon24
15:12 | 2026-10-05
Lebanon24
09:55 | 2026-10-05
Lebanon24
09:06 | 2026-10-05
Lebanon24
07:19 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24