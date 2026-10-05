أوقفت سيارتها لإنقاذ جارتها من حادث مروع.. فقتلتها سيارة ثانية

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وبحسب موقع "People"، كانت كا شيينا دانيلز، البالغة 31 عاماً، تقود على I-10 في نيو أورلينز مساء 25 أيلول، عندما شاهدت سيارة تسير بسرعة كبيرة وتجري تغييراً مفاجئاً للمسار، قبل أن تصطدم بالحاجز وتنقلب، ما أدى إلى احتجاز سائقتها في الداخل.وتوقفت دانيلز وعدد من السائقين لمساعدة المرأة، بعدما أدركت دانيلز أن السائقة جارتها. وتمكن الموجودون في المكان من إخراجها من السيارة المحطمة.لكن بعد وقت قصير، وصلت سيارة ثانية واصطدمت بإحدى السيارات التي توقفت بسبب الحادث الأول، ما أدى إلى دفعها باتجاه الأشخاص الذين كانوا يساعدون السائقة.وأصيب عدد من الموجودين في المكان، فيما قُذفت دانيلز من الجزء المرتفع من الطريق وسقطت إلى الأرض أسفله، وفق الشرطة. ونُقلت إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد وقت قصير متأثرة بإصابتها.وقالت والدتها أوشيانا دانيلز إن ابنتها كانت دائماً تسارع إلى مساعدة الآخرين، مضيفة: " تحتاج إلى المساعدة، وكانت قادرة على تقديمها، فستفعل ذلك".وكانت دانيلز تعمل في مجال المحاسبة وتربي ابنها بالتبني نوح، كما كانت تستعد، إلى جانب صديقتها فرانشون ، لبدء دراسة تؤهلها للعمل كمسعفة.وقالت والدتها، في خضم حزنها على ابنتها: "من المحزن أن أقول ذلك، لكنني أتمنى لو أنها لم تساعد أبداً. أتمنى لو أنها واصلت طريقها فحسب".ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، فيما أُقيمت مراسم تأبين لدانيلز، وأُطلقت حملة لجمع التبرعات لتغطية نفقات جنازتها ودعم ابنها.