لم يملك أجرة التاكسي.. فدفع إناءً أثرياً عمره 5 آلاف عام!

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عُثر داخل كراج عائلي في منطقة على إناء أثري يعود عمره إلى نحو 5 آلاف عام، بعدما ظلّ محفوظاً لعقود دون إدراك قيمته التاريخية.وبحسب موقع "The Economic Times"، اكتشف غاي فونيل الإناء أثناء تنظيف كراج والده الراحل، ليتبيّن أن جدّه، الذي كان يعمل سائق في خمسينيات القرن الماضي، حصل عليه من أحد الركاب بدلاً من أجرة الرحلة.وتواصلت العائلة مع متحف " " للآثار في ، حيث كشفت بطاقة ورقية مرفقة بالإناء أنه يعود إلى موقع تنقيب أثري أشرف عليه عالم الآثار فليندرز بيتري بين عامي 1894 و1895.ويعود الإناء إلى مصر في فترة ما قبل الأسرات، نحو 3000 ، فيما تكمن أهميته في المساعدة على تتبّع قطع أثرية فُقدت المعلومات المتعلقة بمواقع اكتشافها.ويستعد متحف "بيتري" لعرض الإناء أمام الجمهور بعد إخضاعه للترميم والدراسة.