بعد عامين على الجريمة.. إدانة 3 رجال بقتل شقيقين وصديقهما

أُدين ثلاثة رجال في بقتل شقيقين أستراليين وصديقهما الأميركي خلال رحلة لممارسة ركوب الأمواج عام 2024، بعدما عُثر على جثثهم داخل بئر في ولاية باخا ، في جريمة قالت السلطات إنها وقعت خلال محاولة سرقة انتهت بإطلاق النار عليهم.

وبحسب موقع "People" أدانت المحكمة في مدينة إنسينادا، الجمعة 9 تشرين الأول، خيسوس خيراردو غارسيا، وإيرينيو ، وأنخيل خيسوس، بقتل جيك روبنسون (30 عاماً)، وشقيقه الأكبر كالوم روبنسون (33 عاماً)، وصديقهما كارتر رود (30 عاماً)، الذي كان يقيم في سان الأميركية.

وكان الثلاثة قد اختفوا في 27 نيسان 2024، أثناء التخييم وممارسة ركوب الأمواج على الساحل المكسيكي جنوب إنسينادا. وفي 3 أيار، عُثر على جثثهم في قاع بئر بعمق نحو 15 متراً في منطقة نائية، وقد أصيبوا جميعاً بطلقات نارية.

ووفقاً للادعاء، توجه المتهمون إلى موقع تخييم الضحايا بهدف سرقتهم، لكن المحاولة انتهت بقتلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم. كما أُدين الرجال الثلاثة بتهم تتعلق بالسطو المسلح وسرقة سيارة بالقوة، بعد محاكمة استمرت شهراً.

وخلال المحاكمة، أدلت آري غيسيل سيلفا رايا، صديقة غارسيا السابقة، بشهادتها بعدما أُدينت عام 2025 لدورها في التحريض على السرقة، وحُكم عليها بالسجن 20 عاماً. وقالت إن غارسيا أخبرها بأنه وصل إلى خيمة الضحايا حاملاً مسدساً عيار 9 ملم، وإن أحد الرجال توسل إليه لإنقاذ حياته.

وعبّر والدا الشقيقين، ديبرا ومارتن روبنسون، اللذان سافرا من لحضور المحاكمة، عن حزنهما بعد صدور الحكم. وقالت ديبرا إن أكثر ما يؤلم العائلة هو القسوة التي تعرّض لها أبناؤها في ساعاتهم الأخيرة، فيما اعتبر مارتن أن الإدانة محطة مهمة في رحلة طويلة ومؤلمة سعياً إلى تحقيق العدالة، رغم أنها لن تعيد الضحايا إلى الحياة.

ومن المقرر النطق بالعقوبة في 16 تشرين الأول، فيما طلبت في ولاية باخا كاليفورنيا الحكم على كل من المدانين بالسجن 210 سنوات.