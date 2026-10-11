الحمل:

تحتاج إلى ضبط إيقاعك ولا تحاول إنهاء كل شيء بسرعة. انتبه للتوجّهات الجسدية وخذ فترات راحة للرقبة والكتفين.

الثور:

قائمة مهامك تتطلب المبادرة مبكراً. فكّر ملياً قبل اتخاذ أي قرار أو رد متسرع بخصوص المال أو الخطط.

الجوزاء:

احرص على انتقاء كلماتك بعناية حتى لا تقع في مواقف غير محسوبة.

السرطان:

لا تحمّل نفسك مسؤوليات تفوق طاقتك، واجعل هناك وقتاً للراحة والابتعاد عن التوتر.

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:

وازن بين رغبتك في الإنجاز وبين حاجتك للهدوء وتقليل السهر.

:

ركّز على تنظيم عاداتك اليومية ونومك، ولا تستخف بإشارات التعب التي يرسلها جسمك.

الميزان:

ترقب لأجواء إيجابية، واهتمام بالتفاصيل العائلية والعاطفية.

:

فترة مناسبة لإعادة ترتيب الأوراق والاهتمام بالصحة والجانب المهني.

:

رغبة واضحة في الاستقرار والتقرب من الحبيب أو التفكير في خطوات مستقبلية.

الجدي:

حاول تنظيم وقتك بدقة والاعتماد على الوقائع في بيئة العمل لتجنب تراكم المهام.

الدلو:

تاتيك أفكار جديدة تساعدك في حل مشكلات قديمة من زاوية مغايرة، وتكون منفتحاً على التعاون الجماعي.

:

قد تفرط في الحساسية تجاه الأجواء حولك، فاحرص على ألا تؤثر ضغوط العمل على مزاجك العام.