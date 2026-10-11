تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
11-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل:
تحتاج إلى ضبط إيقاعك ولا تحاول إنهاء كل شيء بسرعة. انتبه للتوجّهات الجسدية وخذ فترات راحة للرقبة والكتفين.
الثور:
قائمة مهامك تتطلب المبادرة مبكراً. فكّر ملياً قبل اتخاذ أي قرار أو رد متسرع بخصوص المال أو الخطط.
الجوزاء:
احرص على انتقاء كلماتك بعناية حتى لا تقع في مواقف غير محسوبة.
السرطان:
لا تحمّل نفسك مسؤوليات تفوق طاقتك، واجعل هناك وقتاً للراحة والابتعاد عن التوتر.
Advertisement
وازن بين رغبتك في الإنجاز وبين حاجتك الماسة للهدوء وتقليل السهر.
ركّز على تنظيم عاداتك اليومية ونومك، ولا تستخف بإشارات التعب التي يرسلها جسمك.
الميزان:
ترقب لأجواء إيجابية، واهتمام بالتفاصيل العائلية والعاطفية.
فترة مناسبة لإعادة ترتيب الأوراق والاهتمام بالصحة والجانب المهني.
رغبة واضحة في الاستقرار والتقرب من الحبيب أو التفكير في خطوات مستقبلية.
الجدي:
حاول تنظيم وقتك بدقة والاعتماد على الوقائع في بيئة العمل لتجنب تراكم المهام.
الدلو:
تاتيك أفكار جديدة تساعدك في حل مشكلات قديمة من زاوية مغايرة، وتكون منفتحاً على التعاون الجماعي.
الحوت:
قد تفرط في الحساسية تجاه الأجواء حولك، فاحرص على ألا تؤثر ضغوط العمل على مزاجك العام.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 08:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 08:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 08:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 08:33:28 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

الماسة

الماس

الحوت

الأسد

الجوز

القوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:05 | 2026-10-12
Lebanon24
23:49 | 2026-10-11
Lebanon24
15:26 | 2026-10-11
Lebanon24
14:59 | 2026-10-11
Lebanon24
09:58 | 2026-10-11
Lebanon24
07:54 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24