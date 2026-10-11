الحمل:
تحتاج إلى ضبط إيقاعك ولا تحاول إنهاء كل شيء بسرعة. انتبه للتوجّهات الجسدية وخذ فترات راحة للرقبة والكتفين.
الثور:
قائمة مهامك تتطلب المبادرة مبكراً. فكّر ملياً قبل اتخاذ أي قرار أو رد متسرع بخصوص المال أو الخطط.
الجوزاء:
احرص على انتقاء كلماتك بعناية حتى لا تقع في مواقف غير محسوبة.
السرطان:
لا تحمّل نفسك مسؤوليات تفوق طاقتك، واجعل هناك وقتاً للراحة والابتعاد عن التوتر.
وازن بين رغبتك في الإنجاز وبين حاجتك الماسة
للهدوء وتقليل السهر.
ركّز على تنظيم عاداتك اليومية ونومك، ولا تستخف بإشارات التعب التي يرسلها جسمك.
الميزان:
ترقب لأجواء إيجابية، واهتمام بالتفاصيل العائلية والعاطفية.
فترة مناسبة لإعادة ترتيب الأوراق والاهتمام بالصحة والجانب المهني.
رغبة واضحة في الاستقرار والتقرب من الحبيب أو التفكير في خطوات مستقبلية.
الجدي:
حاول تنظيم وقتك بدقة والاعتماد على الوقائع في بيئة العمل لتجنب تراكم المهام.
الدلو:
تاتيك أفكار جديدة تساعدك في حل مشكلات قديمة من زاوية مغايرة، وتكون منفتحاً على التعاون الجماعي.
الحوت
:
قد تفرط في الحساسية تجاه الأجواء حولك، فاحرص على ألا تؤثر ضغوط العمل على مزاجك العام.
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Lebanon 24