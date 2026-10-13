تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
13-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
قد تجد نفسك أمام مسؤولية جديدة أو فرصة لإثبات قدراتك، لكن النجاح يتطلب منك تنظيم وقتك وتحديد أولوياتك بدلًا من محاولة إنجاز كل شيء دفعة واحدة.
الثور
قد يكون اليوم مناسبًا لمراجعة بعض الخطط المالية أو المهنية، خصوصًا إذا كنت تفكر في خطوة جديدة. لا تتعجل النتائج، فالتقدم التدريجي قد يكون أكثر فائدة من القرارات السريعة.
Advertisement
الجوزاء
قد تجد نفسك منشغلًا بالنقاشات أو تبادل الأفكار، وهو ما يمنحك فرصة لتوضيح وجهة نظرك وإبراز مهاراتك. احرص على التركيز على التفاصيل قبل الموافقة على أي التزام جديد.
السرطان
قد تحتاج إلى التعامل بصبر مع بعض الضغوط أو الاختلافات في وجهات النظر. لا تأخذ الملاحظات بصورة شخصية، وحاول الاستفادة منها لتطوير أدائك.
الأسد
قد يكون لديك دافع قوي لإنجاز مهمة مؤجلة أو عرض فكرة جديدة. استثمر ثقتك بنفسك، لكن اترك مساحة لآراء الآخرين، فقد تحمل بعض الملاحظات حلولًا لم تكن في الحسبان.
العذراء
قد يساعدك تركيزك على التفاصيل في اكتشاف نقطة تحتاج إلى تعديل أو تحسين. حاول ألا تتحول رغبتك في الوصول إلى النتيجة المثالية إلى سبب لتأجيل إنجاز المهام.
الميزان
قد تجد نفسك أمام أكثر من خيار، ما يتطلب منك ترتيب أولوياتك بدلًا من محاولة إرضاء الجميع. ركز على ما يخدم أهدافك على المدى الطويل.
العقرب
قد تحتاج إلى التحلي بالمرونة في التعامل مع زملائك، خاصة إذا ظهرت معلومات جديدة أو تغيرت بعض الخطط. تجنب الدخول في خلافات لا تحقق لك فائدة حقيقية.
لقوس
قد تفكر في تطوير مهاراتك أو البحث عن فرصة مختلفة تمنحك مساحة أكبر للتقدم. ابدأ بجمع المعلومات ووضع خطة واضحة قبل اتخاذ أي خطوة كبيرة.
الجدي
قد يكون اليوم مناسبًا لمتابعة مهمة مهمة أو إعادة تنظيم جدولك. قدرتك على الالتزام تساعدك على التقدم، لكن لا تتردد في تعديل خطتك إذا ظهرت طريقة أكثر فاعلية.
الدلو
قد تلمع في ذهنك فكرة جديدة أو تجد طريقة مختلفة لمعالجة مشكلة قديمة. دوّن أفكارك وقيّم إمكانية تطبيقها عمليًا قبل الانتقال إلى التنفيذ.
الحوت
قد يساعدك التفكير الإبداعي على إيجاد حلول لمشكلة تشغلك، لكن احرص على تحويل أفكارك إلى خطوات عملية واضحة. لا تتردد في طلب التوضيح إذا كانت بعض المسؤوليات غير محددة.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 10:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 10:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 10:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 10:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

إذا كنت

العقرب

التزام

النقاش

الطويل

التركي

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-10-14
Lebanon24
00:29 | 2026-10-14
Lebanon24
23:00 | 2026-10-13
Lebanon24
15:24 | 2026-10-13
Lebanon24
14:06 | 2026-10-13
Lebanon24
11:40 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24