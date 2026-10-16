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منوعات

"تسلا رودستر" تطير وتقلب في الهواء... عرض إيلون ماسك يشعل مواقع التواصل (فيديو)

Lebanon 24
16-10-2026 | 03:31
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تسلا رودستر تطير وتقلب في الهواء... عرض إيلون ماسك يشعل مواقع التواصل (فيديو)
تسلا رودستر تطير وتقلب في الهواء... عرض إيلون ماسك يشعل مواقع التواصل (فيديو) photos 0
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أثار العرض التجريبي لسيارة "تسلا رودستر" الجديدة موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت السيارة وهي تنطلق في الهواء وتنفّذ حركة انقلاب قبل أن تهبط مجدداً على الأرض، في مشهد بدا أقرب إلى أفلام الخيال العلمي.

واستقطب العرض اهتماماً واسعاً، مع تداول مقاطع السيارة وهي تنفذ حركات غير مألوفة خلال فعالية أقيمت في ولاية تكساس الأميركية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

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وجاء العرض في 15 تشرين الأول، بعد سنوات من الانتظار منذ الكشف عن الجيل الجديد من رودستر عام 2017. وأظهرت التجربة السيارة وهي تصعد على مسار منحني، ثم تتحرك مقلوبة قبل أن تنطلق في الهواء وتنفّذ حركة دوران، لتعود وتهبط على الأرض.

ويعتمد العرض، وفق تقارير إعلامية، على تقنيات طورت بالتعاون مع شركة "سبيس إكس"، تشمل دافعات تعمل بالغاز المضغوط وأنظمة تساعد السيارة على تنفيذ حركات استثنائية. وقد أثار المشهد إعجاب عدد من المتابعين، الذين وصفوا العرض بأنه من أكثر العروض التقنية إثارة.

لكن ما ظهر في التجربة لا يعني أن السيارة أصبحت قادرة على الطيران في الاستخدام اليومي أو على الطرق العامة؛ إذ جرى العرض في ظروف اختبارية خاصة، فيما لا تزال تفاصيل الإنتاج التجاري وموعد طرح السيارة النهائية غير محسومة بالكامل.

ويعيد العرض تسليط الضوء على مشروع رودستر، الذي تأخر إطلاقه سنوات عدة منذ الإعلان عنه للمرة الأولى. وتشير التقارير إلى أن تسلا تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028، لكن الشركة لم تحسم جميع التفاصيل المتعلقة بالسعر والنسخة النهائية وموعد التسليم.

وبينما يرى متابعون أن العرض يمثل استعراضاً لحدود الهندسة والتقنيات الجديدة، تبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بمدى إمكانية تحويل هذه الحركات التجريبية إلى خصائص عملية وآمنة في سيارة تجارية.

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