تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

"الإعدام أفضل من جحيم السجن".. تصريحات سابقة لكريستا بايك تعود إلى الواجهة

Lebanon 24
23-10-2026 | 15:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الإعدام أفضل من جحيم السجن.. تصريحات سابقة لكريستا بايك تعود إلى الواجهة
الإعدام أفضل من جحيم السجن.. تصريحات سابقة لكريستا بايك تعود إلى الواجهة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عادت تصريحات سابقة للأميركية كريستا بايك، المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي، إلى الواجهة، بعدما نجت من محاولة تنفيذ الحكم بحقها بالحقنة القاتلة في 30 أيلول الماضي.

وكانت بايك، البالغة من العمر 50 عاماً، قد وصفت الموت قبل موعد إعدامها بأنه نهاية لما اعتبرته "جحيم السجن"، مؤكدة أنها تقبّلت فكرة الموت، لكنها كانت تخشى إجراءات تنفيذ الحكم.

وبحسب محاميها راندي سبايفي، استغرق الفريق الطبي نحو ساعة للعثور على وريد مناسب، قبل إعطائها جرعتين من عقار "بنتوباربيتال"، إلا أن العملية فشلت، ما استدعى نقلها إلى المستشفى ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي.
Advertisement

واستعادت بايك وعيها تدريجياً مطلع تشرين الأول، قبل أن تعود إلى السجن لاستكمال تعافيها.

وكانت قد أُدينت عام 1996 بقتل الشابة كولين سليمر، البالغة من العمر 19 عاماً، في جريمة وقعت عام 1995.

وعقب فشل تنفيذ الحكم، أمر حاكم ولاية تينيسي بيل لي بإجراء مراجعة مستقلة لإجراءات الإعدام، فيما يسعى محامو بايك إلى تخفيف عقوبتها إلى السجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط.
مواضيع ذات صلة
"ما خلّونا" تعود إلى الواجهة واعتكاف صدّي يُشعل معركة الكهرباء من جديد
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يتحدّث عن تحويل إسرائيل للبنان إلى "جحيم"
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الوضع الكارثي الذي كان موجوداً في السابق أفضل من الوضع الحالي الذي أوصلتمونا إليه
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوظ: إسرائيل جحيم لبنان الخارجي والطائفية السياسية جحيمه الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 02:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

بيل لي

باربي

كاني

سباي

لايت

ما ن

تشري

كولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:25 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-10-23
Lebanon24
14:00 | 2026-10-23
Lebanon24
13:13 | 2026-10-23
Lebanon24
09:47 | 2026-10-23
Lebanon24
07:35 | 2026-10-23
Lebanon24
05:07 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24