جريمة مروّعة.. رجل ينتظر خروج أفراد العائلة لقتل طليقته!

عُثر على رجل وامرأة متوفيين في منزل في الأميركية، الخميس 22 تشرين الأول، في ما يبدو أنها جريمة قتل أعقبها انتحار، بحسب ما أعلنت شرطة مدينة برادنتون.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنها تلقت بلاغاً عن إطلاق نار في منزل في برادنتون، الواقعة على بعد نحو 72 كيلومتراً تامبا، قبيل الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، وعند وصول العناصر إلى المكان، عثروا على جثتَي الزوجين فيليب إدموند ماكلور (60 عاماً) وبريندا غيل ماكلور (74 عاماً)، اللذين كانا منفصلين وقت الحادثة.

ويعتقد المحققون أن فيليب انتظر مغادرة باقي أفراد الأسرة المنزل قبل أن يدخله، ثم أطلق النار على فأرداها، قبل أن يقتل نفسه. ولم تكشف الشرطة عن دافع الجريمة، كما لم يتضح على الفور من اتصل بها، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جارياً.

وعبّرت إحدى الجارات، ماكدونو، عن صدمتها في حديث لمحطة " 7" المحلية، مشيرة إلى أنها كانت تعرف الزوجين جارين ودودين ولطيفين، وقالت: "أعرف المرأة، وأعرف كم كانت لطيفة وطيبة معي دائماً، وهو أيضاً كان لطيفاً جداً". وبحسب المحطة، عبّر آخرون عن صدمة مماثلة. (people)