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منوعات

خلال حفلة لطلاب جامعة.. انهيار شرفة وسقوط اصابات

Lebanon 24
26-10-2026 | 10:03
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خلال حفلة لطلاب جامعة.. انهيار شرفة وسقوط اصابات
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أُصيب 28 شخصاً على الأقل، بينهم طلاب جامعيون، إثر انهيار شرفة خشبية في منزل بمدينة ويليامزبرغ في ولاية فرجينيا الأميركية، خلال حفلة أقيمت بمناسبة عودة الطلاب إلى الجامعة، مساء الجمعة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن فرق الطوارئ تلقت بلاغاً عن انهيار هيكل عند نحو الساعة 10:07 ليلاً بالتوقيت المحلي، في منزل يقع في شارع ماتواكا كورت، بالقرب من حرم كلية ويليام وماري.

وعند وصول الشرطة وعناصر الإطفاء، تبيّن أن الشرفة الخلفية للمنزل انهارت، ما أدى إلى إصابة عدد من الموجودين في المكان.

ونُقل 13 شخصاً إلى المستشفيات بواسطة فرق الإسعاف، فيما توجّه 15 آخرون لتلقي العلاج بأنفسهم، وفق تحديث أصدرته السلطات صباح السبت. وأكدت الجهات المحلية أن الإصابات المسجلة لم تكن مهددة للحياة.

وأعلنت كلية ويليام وماري أن عدداً من طلابها كانوا بين المصابين، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير الدعم الصحي والأكاديمي والنفسي للطلاب المتضررين، فيما أعربت نائبة رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والسلامة العامة، جينغر أمبلر، عن ارتياحها لعدم تسجيل إصابات تهدد الحياة.

ونقل التقرير عن أحد سكان الحي، جوشوا وايز، قوله إن الأخبار انتشرت سريعاً بعد الحادثة، وإن أحد زملائه في السكن ساعد في نقل أشخاص إلى منازلهم وتقديم المساعدة لهم.

وتعمل السلطات المحلية على التحقق من العدد النهائي للأشخاص الذين تلقوا العلاج، فيما باشرت إدارة الامتثال لقوانين البناء في المدينة تقييم الموقع وفحصه لتحديد وضعه.

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