أعمارهن بين 18 و20 سنة.. "عصابة نسائية" في بلد عربي هذا ما تقوم به

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قامت في مدينة الحمامات من محافظة نابل بفتح تحقيقات موسعة إثر عصابة نسائية تستهدف المقيمين الأجانب، لا سيما من يحملون الجنسية ؛ وتورطت في هذه القضية 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و20 سنة.ولفتت التحقيقات الأولية إلى أن الفتيات الثلاث يستدرجن الضحايا ويقمن بتخديرهم داخل منازل مُعدة للاستيلاء على أموال وممتلكات كل من يقع ضحية لهذه العصابة.وتشير المعطيات الأولية بشأن القضية إلى أن المشتبه بهن يقمْنَ في منزل بمنطقة قربة من محافظة نابل الساحلية، ويعتمدن على أسلوب استدراج الضحايا خلال السهرات، قبل الانتقال معهم إلى منازلهم بمدينة الحمامات، حيث تتم عمليات التخدير والاستيلاء على الممتلكات.وتتمثل أبرز الشبهات التي تحيط بالقضية في وضع مواد مخدرة داخل القهوة أو المشروبات التي يتناولها الضحايا، بما يؤدي إلى فقدانهم القدرة على التصرف بصورة طبيعية، قبل استغلال حالتهم للاستيلاء على أموالهم ومقتنياتهم الثمينة.وبحسب المعطيات الأولية، جرى توقيف الفتيات الثلاث بعد مراجعة ، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد جميع ملابسات الوقائع المنسوبة إليهن.(إرم نيوز)