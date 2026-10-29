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منوعات

قصة حزينة.. 40 عاماً بين الحيوانات انتهت بهجوم نمر

Lebanon 24
29-10-2026 | 03:09
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قصة حزينة.. 40 عاماً بين الحيوانات انتهت بهجوم نمر
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توفيت حارسة حيوانات متأثرة بإصابات خطيرة، بعد أيام على تعرّضها لهجوم من نمر في حديقة "بيكسه برغن" للسفاري في هولندا، حيث عملت لقرابة أربعة عقود، بحسب شبكة "سي إن إن".
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وتعرّضت الموظفة، التي لم يُكشف عن اسمها، للهجوم السبت 24 تشرين الأول، وفارقت الحياة الثلاثاء. وقالت الحديقة في بيان: "ببالغ الحزن، نعلن أن حارسة الحيوانات في حديقة بيكسه برغن للسفاري توفيت اليوم متأثرة بالإصابات التي تعرّضت لها السبت 24 تشرين الأول، في حادث مع نمر داخل الحديقة"، مضيفة: "رحيلها يؤلمنا جميعاً بعمق، ونشارك عائلتها وأصدقاءها وأحبّاءها الحزن، ونطلب احترام خصوصيتهم وخصوصية موظفينا ليتمكنوا من تجاوز هذه الخسارة الكبيرة".

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أصيبت المرأة بجروح خطيرة في الرأس والعنق أثناء عملها داخل حظيرة تضم نمرين فارسيين ذكرين، وتمكّنت من الاتصال بزملائها عبر جهاز لاسلكي بعد الهجوم، فأُرسلت سيارة إسعاف ومروحية طوارئ نحو الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي. وخضعت لعملية جراحية طارئة، لكن حالتها تدهورت مساء الأحد.

وانضمت الموظفة إلى الحديقة، الواقعة في جنوب هولندا، حين كانت في الـ17 من عمرها، وعملت فيها "مع فترات انقطاع قصيرة لنحو 40 عاماً"، وفق البيان.

وأفادت هيئة البث الهولندية “NOS” بأن الحارسة كانت تعمل مع النمور منذ ثماني سنوات، وكانت وحدها داخل الحظيرة مع النمرين الفارسيين لحظة الهجوم، مشيرة إلى عدم وجود كاميرات داخل الحظيرة، وإلى أن الحيوانين يُعاملان بشكل طبيعي منذ الحادثة. وأعلنت الحديقة، التي تضم أكثر من 100 نوع من الحيوانات، فتح تحقيق مستقل في الوفاة.

وليست هذه المرة الأولى التي يلقى فيها موظف في حديقة حيوانات حتفه على يد حيوان، إذ قُتل حارس عام 2023 في حديقة "هيلبرون" في مدينة سالزبورغ النمسوية إثر هجوم من وحيد قرن أصاب حارساً آخر، فيما قُتلت عام 2021 امرأة تعمل في حديقة سفاري في تشيلي على يد نمر أثناء عملها في حظيرة القطط الكبيرة.
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