ترك والدته المسنّة تموت بقروح مفتوحة.. توقيف أميركي بتهمة القتل

أوقفت السلطات الأميركية رجلاً من ، بعد أشهر على وفاة والدته البالغة 76 عاماً جراء تسمّم ، إثر إهمال يُتّهم به لقروحها المفتوحة وظروف معيشتها "غير الصحية"، بحسب مجلة " ".

وأُوقف جوناثان سيمونز (49 عاماً) الأحد 25 تشرين الأول، ويواجه تهمتَي القتل غير العمد وإساءة معاملة كبار السن من الدرجة الثانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. وأظهرت سجلات السجناء في الولاية أنه محتجز لدى مكتب شريف مقاطعة توسكالوسا بكفالة قدرها 30 ألف دولار.

وجاء التوقيف بعد أشهر على وفاة والدته برندا هالمان سيمونز في المستشفى، إثر عثور فرق الإسعاف عليها في 16 أيار حيّة لكن فاقدة للوعي داخل المنزل الذي كانت تتقاسمه مع ابنها في مدينة توسكالوسا. ووفق محطة “WBRC” المحلية، عثرت الشرطة، بعد تلقيها اتصالاً بالطوارئ، على المرأة وفي شعرها فضلات وحشرات، ونُقلت إلى قسم الطوارئ حيث عولجت من تسمّم الدم الناجم عن قروح مفتوحة في جسدها، قبل أن تتوفى بعد أيام، استناداً إلى سجلات لائحة الاتهام.

"قذارة مفرطة"

وأفادت صحيفة "توسكالوسا نيوز" بأن أفراداً قلقين من العائلة وفرق الإسعاف أبلغوا الشرطة بأنهم يعتقدون أن سيمونز لم يكن يعتني بوالدته كما يجب، ما دفع وحدة الجرائم العنيفة في توسكالوسا ومكتب في الولاية إلى فتح تحقيق.

ووجد المحققون المنزل "قذراً وغير صحي بشكل مفرط"، فيما أقرّ سيمونز، بحسب السلطات، بأنه كان المسؤول الأساسي عن رعاية والدته، وكان على علم بالقروح المفتوحة في جسدها، التي يُشتبه في أنها أدت إلى وفاتها، كما أفاد الشرطة بأنه لم يأخذها إلى الطبيب منذ أكثر من عام.

ولم يرد في مقاطعة توسكالوسا فوراً على طلب للتعليق على القضية.