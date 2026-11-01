"مايباخ" ومواشٍ وطهاة متطوعون.. الصين تحتفل بعرس شاب يتيم (فيديو)

تحوّل عرس شاب صيني يتيم، خشي أن يمرّ يومه الكبير بحضور هزيل بعد حياة مثقلة بالفقد، إلى احتفال جماهيري، بعدما دعا الغرباء عبر الإنترنت لمشاركته فرحته، فلبّى الآلاف دعوته، بحسب موقع " وان".

ولجأ شو تشنغهونغ (24 عاماً)، من مدينة تشاوتونغ في مقاطعة يونّان ، إلى قبيل زفافه، بعدما أدرك أن عدد الأقارب والأصدقاء لن يكفي لملء بضع طاولات في حفل الزفاف.

وبحسب التقارير، فقد شو والده في سن الثالثة، ثم تزوجت والدته مجدداً بعد عامين، تاركة إياه مع شقيقه الأكبر في رعاية جدّتهما، التي توفيت بدورها حين كان لا يزال طفلاً. وعمل وظائف عدة، وادّخر أكثر من 160 ألف يوان للزواج من حبيبته لوو تشوي.

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موجة تضامن

ونشر شو مقطع فيديو على منصة "دوين"، النسخة من "تيك توك"، دعا فيه الناس إلى حضور زفافه، مؤكداً أنه يريد فقط من يشاركه المناسبة، فانتشر المقطع بسرعة، وتحوّلت الدعوة إلى موجة تضامن على مستوى البلاد، مع إبداء الآلاف رغبتهم في الحضور، وسفر كثيرين إلى قريته.

وحمل الضيوف هدايا تراوحت بين الأجهزة المنزلية والمؤن الغذائية والمواشي ومستلزمات الزفاف، فيما تطوّع طهاة لإعداد أطباق الوليمة، وساعد آخرون في تزيين المكان وتنظيم الحفل. كما نظّم داعمون موكباً من سيارات الزفاف، بينها سيارة "مايباخ" فاخرة قدّمها أحد المهنّئين للعروسين.

واضطر المنظمون إلى نقل الحفل من مكانه الأصلي إلى ساحة عامة أوسع بسبب الحشود الكبيرة، وساعدت السلطات المحلية في تنظيم الحشود وحركة السير وإجراءات سلامة الغذاء.

وانتشرت مقاطع الاحتفال على نطاق واسع على مواقع التواصل الصينية، حيث وصفه كثيرون بأنه تذكير قوي بطيبة الإنسان، وجاء في أحد التقارير أن هذا التجاوب يعني أن زفاف شو "لن يُعرَّف بأفراد العائلة الذين فقدهم، أو بالطاولات الفارغة التي كان يخشاها".