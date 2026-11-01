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طُعنت مرات عدة وهي تركض.. هجوم غامض يسبق ماراثون نيويورك

Lebanon 24
01-11-2026 | 04:04
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طُعنت مرات عدة وهي تركض.. هجوم غامض يسبق ماراثون نيويورك
طُعنت مرات عدة وهي تركض.. هجوم غامض يسبق ماراثون نيويورك photos 0
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أصيبت امرأة تبلغ 28 عاماً بجروح خطيرة إثر تعرّضها للطعن مرات عدة في العنق أثناء ممارستها الجري على طول ممشى على الواجهة البحرية لحي بروكلين في مدينة نيويورك، مساء الجمعة، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

ووقع الهجوم نحو الساعة الثامنة مساءً قرب تقاطع "شور باركواي" مع شارع "باي 17" في حي "باث بيتش" ببروكلين، وفق شرطة نيويورك، التي أوضحت أن المرأة كانت تجري باتجاه الشرق على ممشى "شور باركواي غرينواي" حين أصيبت بطعنات متعددة في العنق، قبل أن تنقلها فرق الإسعاف إلى مستشفى "إن واي يو لانغون-بروكلين" في حالة حرجة.

وأكد متحدث باسم الشرطة، السبت، أن الضحية لا تزال على قيد الحياة، مشيراً إلى عدم الكشف عن هويتها، وأن المحققين لم يحددوا أي مشتبه به حتى الآن.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر في الشرطة أن الضحية كانت تتدرّب للمشاركة في ماراثون نيويورك المقرر الأحد. وأعربت منظمة "نيويورك رود رانرز"، المنظّمة للماراثون، عن تعاطفها مع الضحية وعائلتها، قائلة: "حزنّا لسماع خبر هذا الهجوم المروّع، قلوبنا مع عائلتها ومع مجتمع العدّائين"، موضحة أن سجلاتها تُظهر مشاركة المرأة سابقاً في سباقاتها، من دون أن تتمكن من تأكيد ما إذا كانت تنوي خوض ماراثون الأحد.

ولم تتضح بعد ملابسات الهجوم، أو ما إذا كانت الضحية تعرف المهاجم، فيما وقع الاعتداء على جزء من الممشى يطل على خليج "غريفسند"، مع إطلالة على جزيرة ستاتن وجسر "فيرازانو-ناروز". وناشدت الشرطة المواطنين تقديم أي معلومات تساعد في التحقيق.

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مدينة نيويورك

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