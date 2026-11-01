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متفرقات

لسبب غريب جدًا.. قتل خطيبته وقطّع جثتها بمنشار كهربائي

Lebanon 24
01-11-2026 | 12:34
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لسبب غريب جدًا.. قتل خطيبته وقطّع جثتها بمنشار كهربائي
لسبب غريب جدًا.. قتل خطيبته وقطّع جثتها بمنشار كهربائي photos 0
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كشفت التحقيقات الأمنية في مدينة نابلس تفاصيل جريمة قتل الشابة تمارا عمران (21 عاماً)، التي قُتلت وقُطّعت جثتها إثر خلافات مالية مع خطيبها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من توقيف المتهم الذي اعترف بتفاصيل الجريمة.

 
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ووفقاً لوسائل إعلام محلية، وصل المتهم سيف سائد سقف الحيط إلى الضفة الغربية قادماً من عكا، وأبلغ الأجهزة الأمنية بارتكابه الجريمة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، توقيف المتهم واحتجازه، مشيراً إلى أنه أدلى باعترافات تفصيلية حول الجريمة ودوافعها.

وبحسب التحقيقات، قتل الجاني خطيبته بأداة حادة داخل شقة سياحية في عكا، قبل أن يقطع جثمانها بمنشار كهربائي ويخفي بعض أجزائه. ونُقل باقي الجثمان إلى معهد الطب الشرعي، فيما عُثر لاحقاً على الأجزاء المفقودة وأُلحقت بملف التشريح.

ونفت النتائج الرسمية وشهادات المقربين أن تكون الجريمة مرتبطة بما يُعرف بـ"شرف العائلة"، مؤكدة أن الخلافات المالية كانت الدافع وراءها.

وتواصل النيابة العامة والشرطة إعداد لائحة الاتهام تمهيداً لإحالة المتهم إلى القضاء.

 
 
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