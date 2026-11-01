داخل غرفة النوم... زوجة تطعن زوجها في قلبه حتى الموت!

لقي مواطن يمني حتفه على يد زوجته الثانية، إثر خلاف حاد نشب بينهما داخل منزلهما في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن مشادة وقعت بين الزوجين في منزلهما ببلدة " "، التابعة لمديرية المشنّة وسط المحافظة، قبل أن تتطور إلى جريمة قتل.

وبحسب المصادر، أخفت الزوجة سكيناً تحت فراش النوم، ثم باغتت زوجها ووجهت إليه طعنات عدة في ، أصابت إحداها قلبه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وتمكنت من توقيف الزوجة، حيث جرى التحفظ عليها لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

