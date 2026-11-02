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ذعر في إحدى المدارس.. بسبب كوبرا!

Lebanon 24
02-11-2026 | 04:31
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سادت حالة من الذعر داخل إحدى المدارس بمحافظة الفيوم شمالي مصر، بعد ظهور أفعى كوبرا داخل حرم المدرسة، ما أثار مخاوف الطلاب والعاملين فيها.
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وفي توضيح للواقعة، قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بوزارة البيئة، إن وجود الكوبرا لا يعني بالضرورة هروبها من منزل أحد الأشخاص، موضحاً أن هذا النوع من الثعابين موجود بصورة طبيعية في البيئة المصرية، ولا سيما في المناطق الزراعية الغنية بالمياه والغذاء مثل الفيوم.

وأشار إلى أن التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات البيئية قد تدفع الثعابين إلى مغادرة أماكن اختبائها بحثاً عن الغذاء والمأوى، من دون استبعاد احتمال هروبها من حيازة أحد الهواة، وهو أمر يحتاج إلى التحقق.

وحذّر المسؤول من الاقتراب من الكوبرا أو محاولة الإمساك بها أو قتلها، داعياً إلى الابتعاد عنها وإخلاء المنطقة المحيطة بها وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكداً أن الثعابين تحتفظ بغرائزها وسلوكها المفترس حتى لو جرى تربيتها داخل المنازل.
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