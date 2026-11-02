أم أميركية تكشف سرّها لعيد ميلاد مميز من دون "إنفاق ثروة"

لا تكاد كارلي وينغل تتذكر الهدايا التي تلقّتها في طفولتها، لكنها لا تزال تستحضر أيام الأعياد التي أمضتها في الخَبز مع والدتها، ومشاهدة أضواء الميلاد، واللعب في الثلج. واليوم، بعدما أصبحت أماً لطفلين، تأمل أن يتذكر أطفالها التجارب نفسها، حتى لو كان ذلك يعني إنفاقاً أقل على الهدايا تحت الشجرة، بحسب مجلة " ".

وقالت كارلي، المقيمة في ولاية الأميركية: "عندما أعود بذاكرتي إلى طفولتي، بالكاد أتذكر أي هدية من سنواتي الـ18 ، ربما خمس هدايا فقط، لذلك أضع ذلك في اعتباري عند التسوق".

وتخصّص كارلي، أم لطفلين في السادسة والرابعة، نحو 250 دولاراً لكل طفل لهدايا ، وهو تقريباً ما أنفقته العام الماضي، إذ تعتمد مع زوجها على شراء الألعاب في التخفيضات أو المستعملة، ما يتيح للعائلة القيام بنزهات كانت ستضطر للتخلي عنها لولا ذلك.

لاند بدل الهدايا الباهظة

وفي أيلول، اصطحبت العائلة الطفلين إلى "ديزني لاند" للمرة الأولى، في رحلة تقول كارلي إن سياسة الإنفاق هذه جعلتها ممكنة، مضيفة: "أعتقد أن هذه الذكريات ستكون أفضل من أي هدية في هذا العمر. لو اشتريت لهما كل شيء بالسعر الكامل في أعياد الميلاد والميلاد، لما تمكنّا على الأرجح من زيارة ديزني الآن".

وتبدأ كارلي، وهي ربة منزل تجني دخلاً من صناعة المحتوى ومتجر على منصة "إتسي"، التسوق لعيد الميلاد منذ أيلول، لكنها تؤكد أن التوفير لا يعني حرمان طفليها مما يرغبان فيه فعلاً، قائلة: "سأشتري لهما الألعاب التي يريدانها حقاً بالسعر الكامل إذا اضطررت، فعادةً عندما يتصفحان الكتالوجات، هناك شيء أو اثنان يتحمسان لهما كثيراً". كما يحظى الطفلان بهدايا من الأجداد والعمات وأبناء العم، إذ يمتد عيد الميلاد في العائلة على أيام عدة.

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نصيحة للأهل

وتنصح كارلي الأهل الراغبين في تقليص الإنفاق من دون إحباط أطفالهم بالتركيز على ما يحبه الطفل فعلاً بدلاً من محاولة تلبية قائمة أمنياته كاملة، قائلة: "نصيحتي للأهل الذين يريدون منح أطفالهم عيد ميلاد مميزاً من دون إنفاق ثروة هي التركيز على ما يحبه طفلهم حقاً. أعتقد أن ضبط التوقعات باكراً ومنذ الصغر أمر مهم".

وتحرص كارلي على إحياء تقاليد ورثتها عن والدتها، إذ لا تزال تخبز معها كعك الميلاد والحلويات لتوزيعها على الجيران والأصدقاء، لكن بمشاركة طفليها هذه المرة، كما تعدّ لفائف القرفة صباح كل عيد ميلاد، وتتجول مع عائلتها لمشاهدة الأضواء حاملين الشوكولا الساخنة، إلى جانب التزلج وصنع رجال الثلج. وقالت: "الأمر يستحق، لأنني آمل أن تبقى لديهما ذكريات جميلة عن هذه الأنشطة كما بقيت لديّ".