بعد 114 عاماً على غرقها.. وثيقة تأمين نادرة لـتيتانيك في مزاد علني!

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وقال أندرو ألدريدج، المدير الإداري لدار المزادات "هنري ألدريدج آند صن"، لمجلة "بيبول"، إن الوثيقة هي النسخة الوحيدة المعروفة المتبقية من التأمين على السفينة، مؤكداً عدم العثور على نسخة أخرى مماثلة.وأُبرمت الوثيقة قبل أسبوعين من الرحلة الأولى لـ"تيتانيك"، وشملت تغطية الخسارة الكاملة أو الخسارة الكلية الحكمية للسفينة، بمشاركة 77 شركة تأمين تقاسمت المخاطر.وعقب غرق السفينة في 15 نيسان 1912، إثر اصطدامها بجبل جليدي خلال رحلتها من إلى ، حصل مالكوها على كامل قيمة التأمين، البالغة 5 ملايين دولار، خلال 30 يوماً، أي ما يعادل نحو 173 مليون دولار حالياً.وأودت الكارثة بحياة نحو 1500 شخص، بعدما غرقت السفينة التي اشتهرت بلقب "التي لا تغرق"، بعد أربعة أيام من انطلاقها في 10 نيسان 1912.ومن بين شركات التأمين المشاركة، ساهمت شركة "أتلانتيك ميوتشوال" بمبلغ 100 ألف دولار، تعادل قيمته اليوم نحو 3.5 ملايين دولار. وبعد تصفية الشركة عام 2011، انتقلت وثائق من أرشيفها إلى معرض في نيويورك، حيث اشترى أحد التجار وثيقة التأمين.وتتوقع دار المزادات أن يتراوح سعر بيع الوثيقة بين 40 ألفاً و67 ألف دولار، فيما يضم المزاد أيضاً مخططاً أصلياً للسفينة استخدمه بناؤها في شركة "هارلاند آند وولف".وأشار ألدريدج إلى أن عائلات الضحايا اضطرت إلى الانتظار أربع سنوات للحصول على تعويضات بلغت قيمتها الإجمالية 663 ألف دولار، عقب دعاوى قضائية مرتبطة بالإهمال.