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متفرقات

وزيرة تُحرج مذيعاً خلال مقابلة بعد سؤاله لها: "عليك البحث عن شيء آخر تفعله"!

Lebanon 24
05-11-2026 | 14:01
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وزيرة تُحرج مذيعاً خلال مقابلة بعد سؤاله لها: عليك البحث عن شيء آخر تفعله!
وزيرة تُحرج مذيعاً خلال مقابلة بعد سؤاله لها: عليك البحث عن شيء آخر تفعله! photos 0
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ردّت وزيرة البيئة المستدامة في الحكومة البريطانية، أنجيلا إيغل، بسخرية على تساؤلات بشأن احتمال حظر الاتحاد الأوروبي استخدام تسميات مرتبطة باللحوم على المنتجات النباتية، مثل رقائق البطاطا بنكهة اللحم المدخن، في إطار اتفاقية الغذاء والزراعة المرتقبة.

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وخلال مقابلة مع إذاعة "تايمز راديو"، سأَلها المذيع ستيغ آبيل عما إذا كانت مواءمة المعايير الغذائية والزراعية مع الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى منع استخدام تسمية رقائق اللحم المدخن، مشبهاً الأمر بالجدل الذي أثارته قضية "الموز المنحني" خلال مرحلة بريكست.

وردّت إيغل قائلة: "أوه يا ستيغ، كان لدينا الموز المستقيم الأوروبي، والآن نتحدث عن حظر رقائق اللحم المدخن. أعتقد أن عليك البحث عن شيء آخر تفعله وتعيش حياتك"، معتبرة أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل التجارة مع أقرب جيران بريطانيا وإزالة التعقيدات والتكاليف التي فرضها بريكست.


اتفاقيات مرتقبة

وتتواصل المفاوضات قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في 20 تشرين الثاني، حيث يُتوقع بحث ثلاث اتفاقيات تتعلق بالغذاء والمشروبات، وتجارة الانبعاثات، وتنقّل الشباب. وتشير مسودة اتفاق أوروبي إلى إمكانية تخفيف الإجراءات البيروقراطية المفروضة على سلع مثل النقانق والأجبان والزهور، فيما تقدّر الحكومة البريطانية أن الاتفاق سيضيف نحو 5.1 مليارات جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد عبر خفض تكاليف التجارة.



لكن ذلك سيفرض على بريطانيا الالتزام بالمعايير الأوروبية المتعلقة بالمنتجات الغذائية والحيوانية والنباتية ومواكبة تحديثاتها. ورفضت إيغل التعهد بمنح المزارعين مهلة انتقالية مدتها 24 شهراً للتكيف مع الترتيبات الجديدة، مؤكدة أن الحكومة تتفهم مخاوفهم، لكنها ترى أن إزالة الحواجز التجارية سريعاً ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة.


ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لكبير مفاوضي بريكست السابق، ميشال بارنييه، تحدث فيها عن إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من دون اعتماد اليورو، مقابل قبول حرية التنقل والعضوية في السوق الموحدة.

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