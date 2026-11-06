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متفرقات

توقيف ملكة جمال تايلاند السابقة وزوجها بتهم الاحتيال وغسل الأموال

Lebanon 24
06-11-2026 | 14:11
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توقيف ملكة جمال تايلاند السابقة وزوجها بتهم الاحتيال وغسل الأموال
توقيف ملكة جمال تايلاند السابقة وزوجها بتهم الاحتيال وغسل الأموال photos 0
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ألقت الشرطة التايلاندية القبض على ملكة جمال تايلاند السابقة باناددا "بوم" وونغفودي، البالغة من العمر 50 عاماً، وزوجها رجل الأعمال أتيب أنانتاوان، على خلفية اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال مرتبطة بمؤسستهما الخيرية.
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وجرى توقيف الزوجين في منزلهما بالعاصمة بانكوك، بموجب أوامر قضائية، فيما تحقق السلطات في مصير تبرعات تُقدّر بنحو مليار بات تايلاندي، أي ما يعادل 30 مليون دولار، جُمعت لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية.

وجمّدت الشرطة 17 حساباً مصرفياً تحتوي على نحو 60 مليون بات، وبدأت التحقيق في احتمال استخدام أموال التبرعات لشراء ممتلكات شخصية، بينها فيلا فاخرة في جزيرة بوكيت.

كما كشفت التحقيقات عن وجود مساعدات إنسانية، تشمل ملابس ومياهاً ومواد أساسية، مخزّنة في مستودعات بدلاً من توزيعها على المتضررين من الفيضانات.

وخلال استجوابها، قالت وونغفودي، الحائزة لقب ملكة جمال تايلاند عام 2000، إنها تعرضت للخداع، وحمّلت زوجها مسؤولية شراء العقار، معلنة نيتها طلب الطلاق.

وعلى خلفية القضية، أمر رئيس الوزراء التايلاندي بمراجعة شاملة للمؤسسات الخيرية، لمنع استغلال التبرعات في تحقيق مكاسب شخصية.
 
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