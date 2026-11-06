تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

خدع أتباعه بوعد "لقاء المسيح".. السجن 200 عام لزعيم طائفة في كينيا

Lebanon 24
06-11-2026 | 13:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خدع أتباعه بوعد لقاء المسيح.. السجن 200 عام لزعيم طائفة في كينيا
خدع أتباعه بوعد لقاء المسيح.. السجن 200 عام لزعيم طائفة في كينيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قضت محكمة كينية بسجن زعيم طائفة دينية، بول ماكنزي، لمدة 200 عام، بعد إدانته بالتسبب في مقتل 190 شخصاً، بينهم أطفال، إثر تحريضهم على تجويع أنفسهم حتى الموت، بزعم أن ذلك سيتيح لهم "لقاء المسيح".
Advertisement

وكانت محكمة في مدينة مومباسا قد أدانت ماكنزي، الذي يدّعي أنه قس، إلى جانب 28 متهماً آخر، في جرائم وقعت بين كانون الثاني 2021 وأيلول 2023.

وتعود القضية إلى عام 2023، عندما عُثر على مئات الجثث في مناطق نائية قرب مدينة ماليندي، ما كشف عن ممارسات الطائفة التي كان زعيمها يدفع أتباعه إلى الامتناع عن الطعام حتى الموت.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تراوحت بين 100 و160 عاماً بحق 26 متهماً آخرين، فيما حُكم على اثنين بالسجن 10 سنوات.

وكشفت شهادات ناجين أن ماكنزي وضع نظاماً لتجويع أتباعه وفق ترتيب محدد للفئات العمرية، وأن الموت كان يُقدَّم داخل الطائفة بوصفه طريقاً للخلاص الديني.

وأعلن محامي الدفاع عزمه الطعن في الأحكام، فيما يواجه ماكنزي قضايا منفصلة تتعلق بالقتل غير العمد والإرهاب.
 
مواضيع ذات صلة
السجن 200 عام لزعيم طائفة دينية في كينيا بعد إدانته بقتل 191 شخصاً
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إدانة زعيم طائفة بقتل عشرات الأشخاص في غابة.. هذا ما حصل في كينيا
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء جمع "اللقاء الديمقراطي" و"القوات" و"التقدمي" أكد مرجعية الطائف
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الإيجارات تقلب برلين... اليسار يفوز بوعد تأميم 200 ألف شقة
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

بول ماكنزي

الطائف

ماكنزي

العمري

ليندي

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-11-06
Lebanon24
14:11 | 2026-11-06
Lebanon24
10:51 | 2026-11-06
Lebanon24
09:44 | 2026-11-06
Lebanon24
06:28 | 2026-11-06
Lebanon24
04:51 | 2026-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24