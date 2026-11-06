خدع أتباعه بوعد "لقاء المسيح".. السجن 200 عام لزعيم طائفة في كينيا

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قضت محكمة كينية بسجن زعيم طائفة دينية، ، لمدة 200 عام، بعد إدانته بالتسبب في مقتل 190 شخصاً، بينهم أطفال، إثر تحريضهم على تجويع أنفسهم حتى الموت، بزعم أن ذلك سيتيح لهم "لقاء ".وكانت محكمة في مدينة مومباسا قد أدانت ، الذي يدّعي أنه قس، إلى جانب 28 متهماً آخر، في جرائم وقعت بين كانون الثاني 2021 وأيلول 2023.وتعود القضية إلى عام 2023، عندما عُثر على مئات الجثث في مناطق نائية قرب مدينة ماليندي، ما كشف عن ممارسات الطائفة التي كان زعيمها يدفع أتباعه إلى الامتناع عن الطعام حتى الموت.وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تراوحت بين 100 و160 عاماً بحق 26 متهماً آخرين، فيما حُكم على اثنين بالسجن 10 سنوات.وكشفت شهادات ناجين أن ماكنزي وضع نظاماً لتجويع أتباعه وفق ترتيب محدد للفئات العمرية، وأن الموت كان يُقدَّم داخل الطائفة بوصفه طريقاً للخلاص الديني.وأعلن محامي الدفاع عزمه الطعن في الأحكام، فيما يواجه ماكنزي قضايا منفصلة تتعلق بالقتل غير العمد والإرهاب.