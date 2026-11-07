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متفرقات

وجبة بيتزا تكلّفه وظيفته وإقامته.. ماذا فعل الطاهي الإيطالي؟

Lebanon 24
07-11-2026 | 07:39
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وجبة بيتزا تكلّفه وظيفته وإقامته.. ماذا فعل الطاهي الإيطالي؟
وجبة بيتزا تكلّفه وظيفته وإقامته.. ماذا فعل الطاهي الإيطالي؟ photos 0
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تحوّل خلاف على إعداد وجبة بيتزا إلى أزمة مهنية لطاهٍ إيطالي في أستراليا، بعدما رفض إضافة الأناناس إليها، معتبراً أن ذلك يشكّل "إهانة لثقافته"، ما أدى إلى فصله من عمله وتعطيل إجراءات حصوله على الإقامة الدائمة.
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وبحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن الطاهي دافيدي تامبوريلا، الذي كان يعمل رئيساً للطهاة في مطعم "لا كوستا" بمدينة بريزبين، رفض إعداد بيتزا باللحم والأناناس خلال مناسبة خاصة تجاوزت فاتورتها 15 ألف دولار أسترالي.

ولم تكن الحادثة الأولى من نوعها، إذ أقرّ تامبوريلا بأنه رفض إعداد هذا النوع من البيتزا ثلاث مرات خلال أربع سنوات، متمسكاً بالتقاليد الإيطالية في تحضيرها.

وقررت إدارة المطعم فصله في 20 أيار الماضي، بعد اجتماع تناول ملاحظات بشأن أدائه الوظيفي، فيما اعتبر الطاهي أن قرار فصله غير عادل، فلجأ إلى لجنة العمل العادل الأسترالية.

لكن اللجنة رفضت طلبه بسبب تقديمه بعد انتهاء المهلة القانونية، من دون إصدار حكم بشأن قانونية الفصل نفسه.

ولم تتوقف تداعيات القرار عند خسارة الوظيفة، إذ كان تامبوريلا قد أمضى أكثر من ثلاث سنوات في إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة برعاية صاحب العمل، قبل أن يؤدي فصله إلى اضطراره لبدء الإجراءات مجدداً.

والمفارقة أن المطعم الذي فصله أغلق أبوابه لاحقاً بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، فيما انتقل الطاهي إلى العمل في مطعم إيطالي آخر بمدينة بريزبين، لا تتضمن قائمة طعامه بيتزا بالأناناس.
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