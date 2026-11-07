وجبة بيتزا تكلّفه وظيفته وإقامته.. ماذا فعل الطاهي الإيطالي؟

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تحوّل خلاف على إعداد وجبة بيتزا إلى أزمة مهنية لطاهٍ إيطالي في ، بعدما رفض إضافة الأناناس إليها، معتبراً أن ذلك يشكّل "إهانة لثقافته"، ما أدى إلى فصله من عمله وتعطيل إجراءات حصوله على الإقامة الدائمة.وبحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن الطاهي دافيدي تامبوريلا، الذي كان يعمل رئيساً للطهاة في مطعم "لا " بمدينة بريزبين، رفض إعداد بيتزا باللحم والأناناس خلال مناسبة خاصة تجاوزت فاتورتها 15 ألف .ولم تكن الحادثة الأولى من نوعها، إذ أقرّ تامبوريلا بأنه رفض إعداد هذا النوع من البيتزا ثلاث مرات خلال أربع سنوات، متمسكاً بالتقاليد في تحضيرها.وقررت إدارة المطعم فصله في 20 أيار الماضي، بعد اجتماع تناول ملاحظات بشأن أدائه الوظيفي، فيما اعتبر الطاهي أن قرار فصله غير عادل، فلجأ إلى العادل .لكن اللجنة رفضت طلبه بسبب تقديمه بعد انتهاء المهلة القانونية، من دون إصدار حكم بشأن قانونية الفصل نفسه.ولم تتوقف تداعيات القرار عند خسارة الوظيفة، إذ كان تامبوريلا قد أمضى أكثر من ثلاث سنوات في إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة برعاية صاحب العمل، قبل أن يؤدي فصله إلى اضطراره لبدء الإجراءات مجدداً.والمفارقة أن المطعم الذي فصله أغلق أبوابه لاحقاً بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، فيما انتقل الطاهي إلى العمل في مطعم إيطالي آخر بمدينة بريزبين، لا تتضمن قائمة طعامه بيتزا بالأناناس.