فاز بغونكور واعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ماذا قال؟

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دافع الكاتب الفرنسي فيليب جاينادا، الفائز بجائزة غونكور الأدبية لعام 2026، عن استخدامه المحدود للذكاء الاصطناعي في روايته "المرأة المجهولة على رصيف جافيل"، مؤكداً أنه استعان بهذه التكنولوجيا لأغراض بحثية وساخرة، وليس لكتابة العمل الأدبي.وأوضح جاينادا، في بيان أصدره الجمعة عبر دار نشر "فلاماريون"، أنه استخدم ثلاث مرات فقط خلال إعداد الرواية، نافياً أن يكون قد اعتمد عليه في تأليف نصوصها، ومعتبراً أن استخدامه كان جزءاً من خطة وضعها قبل البدء بالكتابة.وكشف الكاتب البالغ 62 عاماً أنه لجأ إلى روبوتات المحادثة للحصول على معلومات، لكنه تلقى إجابات وصفها بأنها متناقضة وغير منطقية، ما دفعه إلى توظيفها بأسلوب ساخر داخل الرواية.كما أقرّ بإخفاء جملة مكوّنة من عشر كلمات، أنشأها الذكاء الاصطناعي، داخل النص، بهدف إشراك القراء في محاولة اكتشافها.وكان جاينادا قد فاز، الثلاثاء الماضي، بجائزة غونكور عن روايته التي تتناول جريمة قتل غامضة لامرأة في عام 1949، وهي قضية بقيت من دون حل.وأثارت تصريحاته نقاشاً في الأوساط الأدبية بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة الإبداعية، خصوصاً بعد استبعاد أعمال أدبية أخرى من المنافسة على جوائز بسبب شبهات تتعلق بالاستعانة بهذه التكنولوجيا.وشدّد الكاتب على أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، داعياً إلى استخدامه بشفافية وحذر، من دون السماح له بأن يحل محل الإبداع .