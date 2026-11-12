تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بالصورة.. قطع معدنية داخل وجبة طعام!

Lebanon 24
12-11-2026 | 00:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بالصورة.. قطع معدنية داخل وجبة طعام!
بالصورة.. قطع معدنية داخل وجبة طعام! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عثر راكب على قطعة معدنية داخل طبق العدس الذي تناوله خلال رحلة على متن قطار في الهند، بعدما كان قد أكل نحو نصف وجبته، ما أثار مخاوفه من احتمال ابتلاع جزء منها، ودفع شركة التموين التابعة للسكك الحديدية الهندية إلى فرض غرامة على الشركة المسؤولة عن تقديم الطعام وإبعاد الموظفين المعنيين عن العمل.

وبحسب موقع "نيوز 18"، فإن الراكب أميت أواستي كان مسافراً على متن قطار "غواهاتي-أوكا دواركا إكسبريس"، عندما اكتشف قطعة معدنية داخل وجبته، فنشر مقاطع مصوّرة على منصة "إكس" أظهر فيها الجسم الغريب، معبّراً عن قلقه لأنه لم ينتبه إليه إلا بعد تناول جزء كبير من الطعام.

وقال أواستي في أحد المقاطع: "انظروا إلى ما وجدته في طبق العدس. لقد تناولت نصف الطعام بالفعل"، مشيراً إلى أنه يخشى أن يكون قد ابتلع جزءاً من القطعة المعدنية من دون أن ينتبه.

Advertisement

وأوضح الراكب أن موظفي التموين أشاروا إلى احتمال أن تكون القطعة جزءاً من ليفة معدنية تُستخدم في تنظيف الأواني. كما عبّر عن رغبته في التوجه إلى المستشفى لإجراء فحص والتأكد مما إذا كان قد ابتلعها.

وفي مقطع آخر، ظهر أحد العاملين في خدمة التموين وهو يعتذر للراكب، موضحاً أن القطعة ربما انفصلت عن أداة تنظيف الأواني ووصلت إلى الطعام. وعرض الموظف تقديم وجبة بديلة أو إعادة المبلغ المدفوع، لكن أواستي رفض العرضين، مؤكداً أنه يريد تقديم شكوى رسمية إلى إدارة السكك الحديدية.

إجراءات بحق شركة التموين

وعقب انتشار مقاطع الفيديو والشكوى، ردّت شركة التموين والضيافة التابعة للسكك الحديدية الهندية (IRCTC) على منشور الراكب، مؤكدة أنها تعاملت مع الحادثة بجدية وفرضت غرامة كبيرة على الشركة المقدّمة للخدمة، إلى جانب توجيه إنذار صارم إليها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضافت الشركة أن الموظفين المعنيين أُبعدوا عن جدول المناوبات، من دون أن تكشف قيمة الغرامة المفروضة على المتعهد أو تفاصيل إضافية عن الإجراءات المتخذة بحقه.

وكان الراكب قد نشر شكواه في 10 تشرين الثاني، موضحاً أنه اشترى وجبة بقيمة 150 روبية على متن القطار رقم 15636، قبل أن يعثر على القطعة المعدنية داخل طبق العدس بعد تناوله جزءاً من الطعام.

مواضيع ذات صلة
قطّع زوجته.. جريمة مروعة داخل مكتب محامٍ
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:02:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تزيد الأطعمة فائقة المعالجة خطر سرطان القولون؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:02:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف مفاجئ... تعديل البنية الذرية لمعدن مقاوم للحرارة
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:02:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وجبة خفيفة تساعد على ضبط الكوليسترول وضغط الدم
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:02:47 Lebanon 24 Lebanon 24

السكك الحديدية

الهندية

إكسبريس

الهندي

القطار

الهند

العرض

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-11-12
Lebanon24
04:48 | 2026-11-12
Lebanon24
03:02 | 2026-11-12
Lebanon24
02:15 | 2026-11-12
Lebanon24
02:04 | 2026-11-12
Lebanon24
22:04 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24