بالصورة.. قطع معدنية داخل وجبة طعام!

عثر راكب على قطعة معدنية داخل طبق العدس الذي تناوله خلال رحلة على متن قطار في ، بعدما كان قد أكل نحو نصف وجبته، ما أثار مخاوفه من احتمال ابتلاع جزء منها، ودفع شركة التموين التابعة للسكك الحديدية إلى فرض غرامة على الشركة المسؤولة عن تقديم الطعام وإبعاد الموظفين المعنيين عن العمل.

وبحسب موقع "نيوز 18"، فإن الراكب أميت أواستي كان مسافراً على متن قطار "غواهاتي-أوكا دواركا "، عندما اكتشف قطعة معدنية داخل وجبته، فنشر مقاطع مصوّرة على منصة "إكس" أظهر فيها الجسم الغريب، معبّراً عن قلقه لأنه لم ينتبه إليه إلا بعد تناول جزء كبير من الطعام.

وقال أواستي في أحد المقاطع: "انظروا إلى ما وجدته في طبق العدس. لقد تناولت نصف الطعام بالفعل"، مشيراً إلى أنه يخشى أن يكون قد ابتلع جزءاً من القطعة المعدنية من دون أن ينتبه.

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وأوضح الراكب أن موظفي التموين أشاروا إلى احتمال أن تكون القطعة جزءاً من ليفة معدنية تُستخدم في تنظيف الأواني. كما عبّر عن رغبته في التوجه إلى المستشفى لإجراء فحص والتأكد مما إذا كان قد ابتلعها.

وفي مقطع آخر، ظهر أحد العاملين في خدمة التموين وهو يعتذر للراكب، موضحاً أن القطعة ربما انفصلت عن أداة تنظيف الأواني ووصلت إلى الطعام. وعرض الموظف تقديم وجبة بديلة أو إعادة المبلغ المدفوع، لكن أواستي رفض العرضين، مؤكداً أنه يريد تقديم شكوى رسمية إلى إدارة .

إجراءات بحق شركة التموين

وعقب انتشار مقاطع الفيديو والشكوى، ردّت شركة التموين والضيافة التابعة للسكك الحديدية الهندية (IRCTC) على منشور الراكب، مؤكدة أنها تعاملت مع الحادثة بجدية وفرضت غرامة كبيرة على الشركة المقدّمة للخدمة، إلى جانب توجيه إنذار صارم إليها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضافت الشركة أن الموظفين المعنيين أُبعدوا عن جدول المناوبات، من دون أن تكشف قيمة الغرامة المفروضة على المتعهد أو تفاصيل إضافية عن الإجراءات المتخذة بحقه.

وكان الراكب قد نشر شكواه في 10 تشرين الثاني، موضحاً أنه اشترى وجبة بقيمة 150 روبية على متن رقم 15636، قبل أن يعثر على القطعة المعدنية داخل طبق العدس بعد تناوله جزءاً من الطعام.