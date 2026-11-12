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حريق كشف جريمة مروّعة... أب يقتل أبناءه الثلاثة قبل أن ينهي حياته

Lebanon 24
12-11-2026 | 04:48
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حريق كشف جريمة مروّعة... أب يقتل أبناءه الثلاثة قبل أن ينهي حياته
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كشفت السلطات في ولاية مينيسوتا الأميركية أن وفاة رجل وأبنائه الثلاثة، الذين عُثر على جثثهم داخل منزل تعرّض لحريق، لم تكن ناجمة عن النيران، بل عن جريمة قتل أعقبها انتحار الأب، في حادثة هزّت بلدة غراند ميدو الصغيرة.

وأعلن مكتب شرطة مقاطعة موير، الأربعاء 11 تشرين الثاني، أن الرجل، ويدعى ليفاي كريستنسون ويبلغ 38 عاماً، أطلق النار على أبنائه الثلاثة، ثم أطلق النار على نفسه.

ووفقاً لما نقلته مجلة "People" عن السلطات، فإن الأطفال هم التوأم أوليفر وفيليكس كريستنسون، ويبلغان 14 عاماً، وشقيقهما الأصغر كالفين، البالغ 7 سنوات. وصُنّفت وفاة الأولاد الثلاثة على أنها جرائم قتل ناجمة عن إصابات بالرصاص، فيما حُدّدت وفاة الأب على أنها انتحار بطلق ناري.

وكانت فرق الإطفاء والطوارئ قد استُدعيت إلى منزل العائلة في شارع فيرست ستريت نورث إيست، قبل ظهر الأحد 8 تشرين الثاني، بعدما أُبلغ عن حريق وتصاعد دخان من المنزل. وبعد السيطرة على النيران، عثر المسعفون على جثث الضحايا الأربعة.

ولا تزال ملابسات الحريق قيد التحقيق، إذ أكد مكتب الشريف أن هناك أسئلة عدة لم تتضح إجاباتها بصورة نهائية، وأن تحديد أسباب اندلاع النيران يتطلب استكمال التحليلات والفحوص.

وقال شريف مقاطعة موير ستيفن ساندفيك إن الحادثة تركت أثراً عميقاً في البلدة الصغيرة والمترابطة، طالباً احترام خصوصية العائلة خلال هذه الفترة الصعبة.

وفي أعقاب المأساة، أطلقت صديقة للعائلة حملة تبرعات لمساندة والدة الأطفال الثلاثة، لورين هوست، التي فقدت أبناءها. كما دعا منظمو الحملة إلى تذكّر عناصر الطوارئ الذين استجابوا للحادثة وما قد يواجهونه من آثار نفسية جراء التعامل مع مثل هذه الوقائع.

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