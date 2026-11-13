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متفرقات

مخالفة مرورية في الهند.. موقعها في المحيط الأطلسي

Lebanon 24
13-11-2026 | 13:30
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مخالفة مرورية في الهند.. موقعها في المحيط الأطلسي
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أثارت مخالفة مرورية في الهند موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في بياناتها أن موقع تسجيل المخالفة يقع في "المحيط الأطلسي"، رغم صدورها عن السلطات المرورية الهندية.
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وسلّطت الواقعة الضوء على احتمال وجود خلل في نظام تحديد المواقع الجغرافية المستخدم لتوثيق المخالفات المرورية إلكترونياً، وسط تساؤلات بشأن دقة البيانات المسجلة.

وبحسب ما نشره السائق أنوجيت شيفام عبر منصة "إكس"، فقد تلقى غرامة بقيمة ألفي روبية هندية، بعدما رصدت كاميرا مرورية سيارته تسير بسرعة 101 كيلومتر في الساعة على طريق يامونا السريع، متجاوزة الحد المسموح به، البالغ 100 كيلومتر، بفارق كيلومتر واحد فقط.

لكن المفاجأة كانت في الإحداثيات المسجلة على المخالفة، إذ أظهرت أن موقع السيارة عند خط العرض صفر وخط الطول صفر، وهي نقطة تقع في المحيط الأطلسي، بعيداً عن الأراضي الهندية.

وطالب السائق شرطة المرور بمراجعة المخالفة، مشيراً إلى أن الصورة المرفقة تُظهر ثلاث مركبات، فيما ردّت شرطة نويدا بدعوته إلى التواصل مع الخط المخصص للشكاوى المرورية.

وأثارت الحادثة نقاشاً واسعاً بشأن دقة كاميرات مراقبة السرعة، ومدى عدالة فرض غرامة مالية بسبب تجاوز الحد المسموح به بفارق ضئيل، إضافة إلى موثوقية أنظمة تسجيل المواقع المستخدمة في المخالفات الإلكترونية.
 
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