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لماذا نلجأ إلى الهاتف عند الشعور بالملل؟ ظاهرة نفسية تفسّر السبب

Lebanon 24
13-11-2026 | 14:32
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لماذا نلجأ إلى الهاتف عند الشعور بالملل؟ ظاهرة نفسية تفسّر السبب
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يلجأ كثيرون إلى تصفّح هواتفهم الذكية بصورة تلقائية عند الشعور بالملل، حتى من دون البحث عن محتوى محدد، في سلوك يُعرف باسم "التمرير السلبي القهري"، يرتبط بالحاجة المستمرة إلى التحفيز وتجنّب لحظات الفراغ.

ويقوم هذا السلوك على الانتقال المتكرر بين المنشورات ومقاطع الفيديو والتطبيقات، بحثاً عن محتوى جديد يمنح شعوراً مؤقتاً بالمتعة أو الاهتمام، لكنه قد يؤدي إلى إطالة وقت استخدام الهاتف من دون تحقيق فائدة حقيقية.
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ويرتبط التصفح القهري بطبيعة منصات التواصل الاجتماعي التي تعرض محتوى متجدداً باستمرار، ما يدفع المستخدم إلى مواصلة التمرير أملاً في العثور على شيء أكثر إثارة للاهتمام.

وقد يتحول هذا السلوك إلى عادة يصعب التحكم بها، خصوصاً عندما يصبح الهاتف الوسيلة الأولى للتعامل مع الملل أو التوتر، ما يؤثر على التركيز وجودة النوم وإدارة الوقت.

وينصح المختصون بتحديد أوقات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإيقاف الإشعارات غير الضرورية، واستبدال التصفح العشوائي بأنشطة أخرى، مثل القراءة أو المشي، للحد من الاعتماد المفرط على الهاتف.
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