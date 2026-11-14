فرحة التخرج تتحوّل إلى مأساة.. وفاة طالبة بعد سقوطها أمام عائلتها (فيديو)

خيّم الحزن على حفل تخرج جماعي لطلبة في ، بعد وفاة الطالبة زيلان إثر سقوطها المفاجئ أثناء مشاركتها في مراسم التخرج.



وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الطالبة أمام زملائها وعائلتها، قبل نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة رغم محاولات إنقاذها.

حينما يتحول الفرح إلى فاجعة: وفاة الطالبة الجامعية زيلان دشتي بنديان داخل ملعب أربيل إثر أزمة قلبية، بعد صعودها على المسرح خلال حفل تخرجها من في جامعة . https://t.co/5w4ueU1yq0 — ابو مريم (@AMrym93884) November 13, 2026 Advertisement

وكشف والدها أن ابنته كانت تعاني من مرض خطير في القلب، وتخضع لمتابعة طبية وتتناول خمسة أنواع من الأدوية يومياً، مشيراً إلى أن العائلة كانت تراقبها خلال الحفل خشية تعرضها للإرهاق.



وأثار الحادث تفاعلاً واسعاً على ، خصوصاً بعد تداول مشاهد سقوطها، فيما أوضح والدها أن ابنته طلبت من زميلتيها مواصلة السير في طابور التخرج قبل سقوطها.