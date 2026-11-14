فرحة التخرج تتحوّل إلى مأساة.. وفاة طالبة بعد سقوطها أمام عائلتها (فيديو)

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حينما يتحول الفرح إلى فاجعة: وفاة الطالبة الجامعية زيلان دشتي بنديان داخل ملعب أربيل إثر أزمة قلبية، بعد صعودها على المسرح خلال حفل تخرجها من كلية العلوم في جامعة صلاح الدين. https://t.co/5w4ueU1yq0— ابو مريم (@AMrym93884) November 13, 2026
حينما يتحول الفرح إلى فاجعة: وفاة الطالبة الجامعية زيلان دشتي بنديان داخل ملعب أربيل إثر أزمة قلبية، بعد صعودها على المسرح خلال حفل تخرجها من كلية العلوم في جامعة صلاح الدين. https://t.co/5w4ueU1yq0