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منوعات

فرحة التخرج تتحوّل إلى مأساة.. وفاة طالبة بعد سقوطها أمام عائلتها (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2026 | 04:01
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فرحة التخرج تتحوّل إلى مأساة.. وفاة طالبة بعد سقوطها أمام عائلتها (فيديو)
فرحة التخرج تتحوّل إلى مأساة.. وفاة طالبة بعد سقوطها أمام عائلتها (فيديو) photos 0
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خيّم الحزن على حفل تخرج جماعي لطلبة جامعة صلاح الدين في مدينة أربيل العراقية، بعد وفاة الطالبة زيلان دشتي إثر سقوطها المفاجئ أثناء مشاركتها في مراسم التخرج. 

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الطالبة أمام زملائها وعائلتها، قبل نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة رغم محاولات إنقاذها.
 
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وكشف والدها أن ابنته كانت تعاني من مرض خطير في القلب، وتخضع لمتابعة طبية وتتناول خمسة أنواع من الأدوية يومياً، مشيراً إلى أن العائلة كانت تراقبها خلال الحفل خشية تعرضها للإرهاق.

وأثار الحادث تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد تداول مشاهد سقوطها، فيما أوضح والدها أن ابنته طلبت من زميلتيها مواصلة السير في طابور التخرج قبل سقوطها.
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