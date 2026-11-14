كيف تميّز القهوة عالية الجودة؟ علامات تبدأ من المنشأ وتاريخ التحميص

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لا تقتصر جودة القهوة على مذاقها أو سعرها، بل ترتبط بعوامل عدة، أبرزها بلد المنشأ ونوع الحبوب وطريقة معالجتها وتاريخ تحميصها، وهي تفاصيل تساعد المستهلك على اختيار قهوة أكثر نضارة وتوازناً في النكهة.ويُعدّ بلد المنشأ من المؤشرات المهمة، إذ تختلف خصائص القهوة بحسب المناخ والارتفاع وطبيعة التربة. فالقهوة تشتهر غالباً بنكهات زهرية وفاكهية، بينما تميل بعض أنواع القهوة البرازيلية إلى نكهات الشوكولاتة والمكسرات.كما يؤثر نوع الحبوب في المذاق، إذ تتميز حبوب "أرابيكا" عادةً بنكهات أكثر تنوعاً وحموضة واضحة، في حين تحتوي حبوب "روبوستا" غالباً على نسبة أعلى من الكافيين وطعم أكثر مرارة.ويُعتبر تاريخ التحميص من أهم المعلومات التي ينبغي الانتباه إليها عند شراء القهوة، لأن الحبوب تفقد تدريجياً جزءاً من مركباتها العطرية ، خصوصاً بعد طحنها. لذلك يُفضّل اختيار عبوات تذكر تاريخ التحميص بوضوح، بدلاً من الاكتفاء بتاريخ انتهاء الصلاحية.وتؤثر درجة التحميص أيضاً في النكهة، فالتحميص الخفيف يُبرز الخصائص الأصلية للحبوب، بينما يمنح التحميص الداكن مذاقاً أكثر كثافة ومرارة.وينصح المختصون بشراء القهوة على شكل حبوب كاملة وطحنها قبل التحضير، مع حفظها في عبوة محكمة الإغلاق بعيداً عن الحرارة والرطوبة والضوء، للحفاظ على جودتها ونكهتها لأطول فترة ممكنة.