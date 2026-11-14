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متفرقات

من فرنسا إلى سويسرا.. قطارات جديدة نحو أجمل الوجهات الثلجية

Lebanon 24
14-11-2026 | 07:20
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من فرنسا إلى سويسرا.. قطارات جديدة نحو أجمل الوجهات الثلجية
من فرنسا إلى سويسرا.. قطارات جديدة نحو أجمل الوجهات الثلجية photos 0
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تستعد وجهات سياحية أوروبية لاستقبال موسم الشتاء مع إطلاق خدمات قطارات جديدة تربط مدناً رئيسية بمنتجعات التزلج والمناطق الجبلية في فرنسا وسويسرا، ما يمنح المسافرين خيارات إضافية للاستمتاع بالعطلات الثلجية.
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وتهدف هذه الخدمات إلى تسهيل الوصول إلى المنتجعات الشتوية، وتقليل الاعتماد على السيارات والطائرات، مع توفير رحلات تتيح للركاب الاستمتاع بالمناظر الطبيعية للجبال والوديان المغطاة بالثلوج.

وتُعد جبال الألب الفرنسية والسويسرية من أبرز الوجهات الشتوية في أوروبا، لما توفره من منتجعات للتزلج وأنشطة سياحية وإطلالات طبيعية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي التوسع في خدمات القطارات السياحية بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالسفر بالسكك الحديدية بوصفه خياراً أكثر استدامة، خصوصاً للرحلات القصيرة والمتوسطة داخل أوروبا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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