من فرنسا إلى سويسرا.. قطارات جديدة نحو أجمل الوجهات الثلجية

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تستعد وجهات سياحية أوروبية لاستقبال موسم الشتاء مع قطارات جديدة تربط مدناً رئيسية بمنتجعات التزلج والمناطق الجبلية في وسويسرا، ما يمنح المسافرين خيارات إضافية للاستمتاع بالعطلات الثلجية.وتهدف هذه الخدمات إلى تسهيل الوصول إلى المنتجعات الشتوية، وتقليل الاعتماد على السيارات والطائرات، مع توفير رحلات تتيح للركاب الاستمتاع بالمناظر الطبيعية للجبال والوديان المغطاة بالثلوج.وتُعد والسويسرية من أبرز الوجهات الشتوية في ، لما توفره من منتجعات للتزلج وأنشطة سياحية وإطلالات طبيعية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.ويأتي التوسع في خدمات القطارات السياحية بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالسفر بالسكك الحديدية بوصفه خياراً أكثر استدامة، خصوصاً للرحلات القصيرة والمتوسطة داخل أوروبا.