في يوم زفافها.. عروس سقطت سيارتها في حقل أرز (فيديو)

تحوّل موكب زفاف في شمال إلى مشهد غير متوقع، بعدما انقلبت السيارة التي تقلّ عروساً وعريساً داخل حقل أرز موحل، ما أدى إلى تغطية العروس بالطين من رأسها حتى قدميها، فيما نجا الزوجان من الحادث من دون إصابات.

ووقع الحادث صباح 10 تشرين الثاني في بلدة فو لو التابعة لمقاطعة كوانغ، بينما كان العريس لي فان فييت، البالغ 21 عاماً، ينقل عروسه دام ثي ، البالغة 19 عاماً، من منزل عائلتها إلى منزل أسرته، وفق ما نقلته وسائل إعلام فيتنامية، بينها صحيفة "دان تري".

وكان الزوجان على بعد نحو كيلومتر واحد من منزل العريس عندما انحرفت السيارة عن الطريق وانقلبت داخل حقل أرز غمرته المياه والوحول، على عمق يقارب متراً واحداً أسفل الطريق.

وبحسب التقارير، تسببت الرياح القوية في تطاير الزينة والزهور المثبتة على مقدمة السيارة نحو الزجاج الأمامي، ما حجب رؤية السائق وأفقده السيطرة على المركبة. وكان الطقس ماطراً وقت وقوع الحادث.

وسارع أفراد موكب الزفاف إلى مساعدة العروس والعريس، قبل أن ينضم إليهم عدد من السكان المحليين. وبعد محاولات أولية لم تنجح في إعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي، تمكن الموجودون من رفعها بما يكفي لإخراج الزوجين منها.

وكانت العروس قد سقطت في الحقل الموحل، فتلطخ فستانها الأبيض وشعرها بالطين. وأثار الحادث قلق الحاضرين بعدما تبيّن أنها حامل، خشية تعرضها أو جنينها لأي أذى.

ونقلت العروس إلى منزل عائلة العريس، حيث اغتسلت وبدّلت ملابسها، قبل أن تستكمل العائلتان مراسم الاحتفال بالزفاف. وفي وقت لاحق نفسه، خضعت لفحص طبي، وأكد الأطباء سلامتها وسلامة جنينها.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للحادث على ، أظهرت العروس مغطاة بالطين بعد خروجها من السيارة، فيما تفاعل مستخدمون مع المشهد معربين عن تعاطفهم مع الزوجين، ومتمنين لهما حياة سعيدة رغم البداية غير المتوقعة ليوم زفافهما.