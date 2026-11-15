صورة من سجن صيدنايا تعيد فتح ملف اختفاء طفل أردني قبل 17 عاماً!

عادت قضية اختفاء الطفل ورد عبدالمجيد الربابعة إلى الواجهة، بعد تداول ناشطين سوريين صورة لشاب مجهول الهوية، يُرجّح أنه ومن المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، وسط شبهات بوجود تطابق كبير بين ملامحه وصور الطفل المفقود منذ عام 2009.

وأثارت الصورة المتداولة عبر منصتي "إكس" و" " تفاعلاً واسعاً، بعدما لاحظ مستخدمون شبهاً بين الشاب وصور ورد القديمة، مطالبين بكشف هويته والتواصل مع عائلته.

، أعاد عبدالمجيد الربابعة، والد الطفل، نشر الصورة عبر حسابه، مشيراً إلى وجود شبه كبير جداً بين الشاب فيها وابنه.

وتُظهر الصورة شاباً يجلس في منطقة جبلية ذات طبيعة صحراوية، وتبدو عليه علامات التعب والإرهاق، من دون صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن بشأن هويته أو احتمال أن يكون ورد الربابعة.

وتعود القضية إلى أيار 2009، حين اختفى ورد، وكان يبلغ نحو 5 سنوات، من بلدة جديتا في محافظة إربد شمالي ، بعدما غادر منزله لشراء بعض الحاجيات من بقالة تبعد نحو 200 متر، لكنه لم يعد.

وأطلقت حينها عمليات بحث واسعة بمشاركة والجيش، واستُخدمت وسائل عدة، بينها كلاب الأثر، كما امتدت عمليات البحث إلى خارج الأردن، من دون التوصل إلى أي نتيجة.

وعلى مدى 18 عاماً، بقيت القضية حاضرة في ذاكرة ، فيما لم تفقد عائلة ورد الأمل في كشف مصيره ومعرفة ما حلّ به.



