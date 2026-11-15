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صورة من سجن صيدنايا تعيد فتح ملف اختفاء طفل أردني قبل 17 عاماً!

Lebanon 24
15-11-2026 | 15:16
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صورة من سجن صيدنايا تعيد فتح ملف اختفاء طفل أردني قبل 17 عاماً!
صورة من سجن صيدنايا تعيد فتح ملف اختفاء طفل أردني قبل 17 عاماً! photos 0
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عادت قضية اختفاء الطفل الأردني ورد عبدالمجيد الربابعة إلى الواجهة، بعد تداول ناشطين سوريين صورة لشاب مجهول الهوية، يُرجّح أنه أردني ومن المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، وسط شبهات بوجود تطابق كبير بين ملامحه وصور الطفل المفقود منذ عام 2009.

وأثارت الصورة المتداولة عبر منصتي "إكس" و"فيسبوك" تفاعلاً واسعاً، بعدما لاحظ مستخدمون شبهاً بين الشاب وصور ورد القديمة، مطالبين بكشف هويته والتواصل مع عائلته.

من جهته، أعاد عبدالمجيد الربابعة، والد الطفل، نشر الصورة عبر حسابه، مشيراً إلى وجود شبه كبير جداً بين الشاب الظاهر فيها وابنه.

وتُظهر الصورة شاباً يجلس في منطقة جبلية ذات طبيعة صحراوية، وتبدو عليه علامات التعب والإرهاق، من دون صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن بشأن هويته أو احتمال أن يكون ورد الربابعة.

وتعود القضية إلى أيار 2009، حين اختفى ورد، وكان يبلغ نحو 5 سنوات، من بلدة جديتا في محافظة إربد شمالي الأردن، بعدما غادر منزله لشراء بعض الحاجيات من بقالة تبعد نحو 200 متر، لكنه لم يعد.

وأطلقت حينها عمليات بحث واسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية والجيش، واستُخدمت وسائل عدة، بينها كلاب الأثر، كما امتدت عمليات البحث إلى خارج الأردن، من دون التوصل إلى أي نتيجة.

وعلى مدى 18 عاماً، بقيت القضية حاضرة في ذاكرة الأردنيين، فيما لم تفقد عائلة ورد الأمل في كشف مصيره ومعرفة ما حلّ به.

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