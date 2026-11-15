فطر نادر بسعر خيالي.. كمأة بيضاء تُباع بـ100 ألف يورو في إيطاليا

شهد المزاد العالمي للكمأة في بيع كمأة بيضاء تزن 850 غراما مقابل 100 ألف ، لمشترٍ من ، وذلك خلال دورته الـ27 التي أقيمت الأحد في مدينة ألبا بإقليم بييمونتي شمال البلاد، بحسب .

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كما بيعت قطعة أخرى تزن 300 غرام مقابل 12 ألف يورو في المزايدة الأولى، قبل أن ينسحب المشتري، لتُباع لاحقا مقابل 14 ألف يورو لرجل أعمال محلي.

وقال رئيس إقليم بييمونتي في مؤسسة "إنوتيكا بييمونتي كافور"، روبرتو بودريتو، إن موسم الكمأة تأثر نسبيا بالجفاف هذا العام، إلا أن الأمطار الأخيرة أعادت التفاؤل بتحسنه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى توافر أنواع ذات جودة عالية.

ولفت بودريتو إلى أن المزاد اتخذ هذا العام طابعا دوليا غير مسبوق، مع انضمام أربعة مواقع جديدة وتسع مدن، بينها ولندن وماكاو وفيلنيوس، إلى جانب مدن تشارك سنويا، مثل هونغ كونغ وبانكوك وفيينا.

وتُخصص عائدات المزاد للأعمال الخيرية داخل إيطاليا وخارجها. ومنذ انطلاقه عام 1999، نجح في جمع نحو 7.2 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية، شملت دعم مستشفى في ، وإعادة تأهيل شباب مدمنين على المخدرات، وتعليم أطفال في أحياء فقيرة بالبرازيل.