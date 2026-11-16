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منوعات

حريق داخل منزل في كندا ينتهي بمشهد مأسوي

Lebanon 24
16-11-2026 | 06:50
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حريق داخل منزل في كندا ينتهي بمشهد مأسوي
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أُصيب خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، بجروح تهدد حياتهم إثر حريق اندلع داخل منزل في مدينة برلنغتون بمقاطعة أونتاريو الكندية، صباح السبت 14 تشرين الثاني.

وأفادت الشرطة في منطقة هالتون بأن فرق الطوارئ استجابت للحريق في منزل متلاصق يقع على شارع مابل كروسينغ بوليفارد، قرابة الساعة 6:45 صباحاً، حيث نُقل رجل وامرأة وثلاثة أطفال إلى المستشفى وهم يعانون إصابات خطيرة.

ويبلغ أحد الأطفال نحو 12 عاماً، فيما يقل عمر الطفلين الآخرين عن خمس سنوات. وأوضح مسؤول في الشرطة أن السلطات لم تتمكن من تأكيد ما إذا كان المصابون ينتمون إلى العائلة نفسها.

وقال رئيس فرق الإطفاء في برلنغتون درو بويز إن عناصر الإطفاء تمكنوا من إنقاذ عدد من الأشخاص، بينهم أطفال وأحد البالغين، فيما تلقى شخص بالغ آخر العلاج من جراء استنشاق الدخان.

وكانت فرق الإسعاف قد أفادت بأن ثلاثة من المصابين لم تكن تظهر عليهم علامات حيوية عند إخراجهم من المنزل، قبل نقلهم إلى المستشفى، حيث أصبحت حالتهم حرجة.

ولم يمتد الحريق إلى الوحدات السكنية المجاورة، فيما أُخمدت النيران وبقيت فرق الشرطة والإطفاء في المكان لمتابعة التحقيقات.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن جارة للعائلة قولها إنها استيقظت على رائحة الدخان وأصوات الصراخ وتحطم الزجاج، قبل أن تغادر منزلها برفقة ابنها، بالتزامن مع وصول فرق الإنقاذ. ووصفت المشهد بأنه من أكثر التجارب صدمة التي شهدتها.

ولا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق، فيما يعمل مكتب كبير مسؤولي الإطفاء في أونتاريو على تحديد مصدر النيران وظروف اندلاعها، بما في ذلك التحقق من وجود أجهزة إنذار تعمل داخل المنزل.

ودعا مسؤولون السكان إلى التأكد من صلاحية أجهزة إنذار الدخان في منازلهم، والتدرّب على خطط إخلاء واضحة مع أفراد العائلة، تفادياً لوقوع حوادث مماثلة.

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