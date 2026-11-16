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انتقاماً من صديقة طليقته.. رجل يرسل بطاقة محشوة بمادة قد تقتلها!

Lebanon 24
16-11-2026 | 07:32
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انتقاماً من صديقة طليقته.. رجل يرسل بطاقة محشوة بمادة قد تقتلها!
انتقاماً من صديقة طليقته.. رجل يرسل بطاقة محشوة بمادة قد تقتلها! photos 0
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أوقف رجل في ولاية فلوريدا الأميركية، بعدما اتهمته الشرطة بإرسال بطاقة معايدة مغطاة بزبدة الفول السوداني إلى امرأة تعاني حساسية شديدة قد تهدد حياتها، في واقعة تقول التحقيقات إن دافعها يعود إلى تحميله الضحية مسؤولية انهيار زواجه.

وألقت الشرطة القبض على جوزيف جيرارد كانسيلاري، البالغ 68 عاماً، في 13 تشرين الثاني، ووجهت إليه تهمتي الاعتداء المشدد باستخدام سلاح مميت والإهمال الذي يعرّض شخصاً آخر للخطر.

وتعود الواقعة إلى 14 آب 2025، عندما عثرت المرأة، وهي الصديقة المقربة لطليقة المتهم، على ظرف أزرق بدا عليه أثر مادة دهنية في ممر منزلها. وعندما فتحته، وجدت بطاقة معايدة عليها مادة بنية اللون تبيّن أنها زبدة الفول السوداني.

وبحسب إفادتها للشرطة، أدركت المرأة خطورة المادة بسبب حساسيتها الشديدة تجاه الفول السوداني، فسارعت إلى إسقاط الظرف وغسل يديها. لكنها أصيبت لاحقاً بطفح جلدي على ذراعيها، إلى جانب شعور بالوخز استمر نحو ست ساعات.

وأظهرت التحقيقات أن كانسيلاري كان على علم بحالة المرأة، إذ عرفها وزوجته السابقة لأكثر من 20 عاماً، وكان يرافقهما في مناسبات ووجبات طعام كانت خلالها تتخذ احتياطات لتجنب أي تماس مع الفول السوداني.

وتمكنت الشرطة من تعقب مرسل الظرف عبر طوابع بريدية اشتُريت في 8 آب 2025 من جهاز خدمة ذاتية في مكتب بريد بمدينة ديفي، باستخدام بطاقة ائتمان تعود إلى كانسيلاري. كما التقطت كاميرا الجهاز صورة للشخص الذي اشترى الطوابع، وتعرّفت المرأة عليه عندما عرض المحققون الصورة عليها.

وكان الظرف قد أُرسل باسم وهمي وعنوان إعادة غير صحيح، في محاولة لإخفاء هوية المرسل، وفق ما أوردته التحقيقات.

وتشير إفادة الشرطة إلى أن الدافع المحتمل يعود إلى خلافات مرتبطة بطلاق كانسيلاري من صديقة المرأة، إذ اعتقد أنه حمّلها مسؤولية انتهاء الزواج. كما أفاد شهود بأنه أدلى بتصريحات عبّر فيها عن رغبته في إيذاء أشخاص على صلة بالخلاف.

واعتبر المحققون أن المتهم أرسل البطاقة وهو يعلم أن تعرّض المرأة للمادة قد يؤدي إلى إصابتها بجروح خطيرة أو حتى وفاتها.

وأُودع كانسيلاري السجن بعد توقيفه، قبل أن يدفع الكفالة المحددة بـ20 ألف دولار، فيما لم تتضح المعلومات بشأن الجهة القانونية التي تمثله. (people)

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