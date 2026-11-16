اختفت قبل زفافها بأسبوعين... العثور على جثة عروس في منطقة مستنقعات

انتهت عملية البحث عن رايت، البالغة 29 عاماً، بنهاية مأسوية، بعدما عثرت فرق الشرطة على جثة في منطقة مستنقعات بين بلدتي لايثام وورتون في مقاطعة لانكشاير، بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها، فيما تعتقد السلطات أن الجثة تعود إليها، بانتظار استكمال إجراءات تحديد الهوية رسمياً.

وكانت رايت، التي كانت تستعد للزواج، قد اختفت من منزلها في بلدة لايثام يوم 27 تشرين الأول، وأُبلغ عن فقدانها في اليوم نفسه. وشوهدت للمرة الأخيرة صباحاً على طريق كليفتون درايف ساوث، قبل أن ترصدها كاميرات المراقبة وهي تتنقل في وسط البلدة وتستقل حافلة باتجاه سانت آنز.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "People"، عثرت فرق البحث على الجثة قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس 12 تشرين الثاني، في منطقة المستنقعات الواقعة بين لايثام وورتون، فيما أُبلغ أفراد عائلتها والمقربون منها بالعثور عليها، وتلقوا الدعم من الجهات المختصة.

هاتفها مغلق وحسابها المصرفي فارغ

وأثارت ظروف اختفاء رايت قلق عائلتها وخطيبها أوكارول بوند، بعدما ظل هاتفها مغلقاً منذ مغادرتها، فيما أشارت تقارير إلى أن حسابها المصرفي كان خالياً من الأموال.

وكان خطيبها قد نشر نداءً عبر " " للمساعدة في العثور عليها، متحدثاً عن ملابسها والظروف التي اختفت فيها، وداعياً كل من يمتلك معلومات إلى التواصل مع الجهات المعنية.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة رايت وهي ترتدي سترة بغطاء رأس بلون أخضر فاتح، وسروالاً واسعاً، وتحمل حقيبة سوداء. ورجّحت الشرطة أنها انتقلت لاحقاً إلى منطقة بحيرة فيرهافن الواقعة بين لايثام وسانت آنز.

وأكدت شرطة لانكشاير أن الجثة التي عُثر عليها يُعتقد أنها تعود إلى رايت، لكن تحديد الهوية رسمياً لم يكن قد اكتمل حتى صدور التحديث الأخير. وأوضحت أن وفاتها لا تُعامل حالياً على أنها ناجمة عن ظروف جنائية مشبوهة، على أن يُحال الملف إلى الطبيب الشرعي المختص.

وطلبت الشرطة من الجمهور احترام خصوصية العائلة والمقربين، والامتناع عن نشر التكهنات بشأن ظروف الوفاة، مشيرة إلى أن أفراد العائلة تلقوا للتو نبأً بالغ الصعوبة.

وفي أول تعليق بعد العثور على الجثة، شكر فرق الشرطة والمتطوعين وأفراد المجتمع الذين ساهموا في عمليات البحث، واصفاً رايت بأنها أهم شخص في حياته، ومعبّراً عن صعوبة تخيّل الحياة من دونها.