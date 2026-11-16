جنازة وهمية كي يتغيّب عشّاق "GTA 6" عن العمل.. إليكم ما حصل!

ابتكرت سلسلة مطاعم "كنتاكي" في طريقة غير تقليدية لمواكبة إطلاق لعبة "Grand Theft Auto VI"، عبر تنظيم جنازة وهمية لشخصية خيالية، في مبادرة تسويقية تستهدف اللاعبين الراغبين في التغيب عن العمل يوم صدور اللعبة.

وأعلنت الشركة أنها ستقيم مراسم وداع لشخصية تُدعى "آن أليباي" (Ann Alibi)، يوم الخميس 19 تشرين الثاني، عند الساعة 11 صباحاً، أمام أحد فروعها في منطقة روبينا على ساحل بولاية كوينزلاند. ويتضمن الحدث نعشاً وزهوراً وكتاب تعازٍ، إلى جانب كلمة تأبينية، على أن تُنقل المراسم مباشرة عبر حساب "كنتاكي أستراليا" على إنستغرام.

وتعتمد الفكرة على التلاعب باسم الشخصية الخيالية، إذ يوحي لفظ "Alibi" بالإنكليزية بمعنى "حجة الغياب" أو "العذر"، في إشارة ساخرة إلى محاولة بعض اللاعبين الحصول على يوم إجازة من العمل لمتابعة إطلاق اللعبة المنتظرة.

وبحسب تقرير نشره موقع "PopTopic"، ستقدم الشركة وجبات مجانية للحاضرين في المناسبة، وفق الكميات المتاحة، كما تتيح توصيلاً مجانياً عبر تطبيقها على مستوى أستراليا للطلبات التي تتجاوز 30 دولاراً، وفق شروط .

لكن المبادرة لا تعني أن حضور الجنازة يمنح الموظفين حقاً تلقائياً في إجازة وفاة أو أي نوع آخر من الإجازات، وهو ما شددت عليه الشركة في تفاصيل حملتها. كما أوضحت أن الحدث مبادرة مستقلة لا تربطها شراكة رسمية بشركة "Rockstar Games" المطوّرة للعبة.

وتأتي هذه الخطوة قبل إطلاق "GTA VI" في 19 تشرين الثاني، وسط ترقب واسع للعبة التي تمثل الإصدار الجديد في السلسلة منذ إطلاق الجزء الخامس عام 2013.