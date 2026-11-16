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منوعات

أميركيون تجمعوا لإزاحة معلم شهير وزنه 43 ألف طن.. ما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2026 | 10:30
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أميركيون تجمعوا لإزاحة معلم شهير وزنه 43 ألف طن.. ما السبب؟ (فيديو)
أميركيون تجمعوا لإزاحة معلم شهير وزنه 43 ألف طن.. ما السبب؟ (فيديو) photos 0
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في مشهد غير مألوف، تجمع مئات الأشخاص في مدينة سانت لويس الأميركية، الأحد، لمحاولة تحريك قوس "غيتواي" الشهير سبع بوصات نحو اليسار، في تحدٍّ ساخر انتقل إليها من مدينة شيكاغو، وأعاد إشعال المنافسة التاريخية بين المدينتين.

ووضع المشاركون أيديهم على الهيكل المعدني الضخم، ودفعوه بقوة في محاولة جماعية لتغيير موقعه، لكن المحاولة لم تحقق هدفها، إذ يبلغ ارتفاع القوس نحو 630 قدماً ويصل وزنه إلى قرابة 43 ألف طن.

وجاءت المبادرة بعد تجمع مماثل في شيكاغو في 8 تشرين الثاني، حين حاول مئات الأشخاص دفع منحوتة "كلاود غيت"، المعروفة باسم "حبة الفاصولياء" (The Bean)، سبع بوصات إلى اليسار. واستندت الدعوة الساخرة إلى مزاعم متداولة عبر الإنترنت عن وجود رجل عالق داخل المنحوتة، وأن تحريكها قد يتيح الوصول إليه ومساعدته.

 

أما في سانت لويس، فدعا حساب على إنستغرام يحمل اسم "STLAintBad" السكان إلى التجمع عند القوس في 15 تشرين الثاني، عند الساعة 12:07 ظهراً، تحت شعار ساخر مفاده أن سكان المدينة أقوى من سكان شيكاغو.

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ونقل تقرير نشرته صحيفة "The Independent" عن ميغان مكابي، وهي من سكان سانت لويس، قولها إن المشاركين اجتمعوا "لنتحد من أجل الميمات"، مضيفة أن الهدف هو جعل القوس يتحرك ولو قليلاً نحو الجنوب.

وشهد التجمع أيضاً صلاة ألقاها أحد المشاركين قبل بدء المحاولة، فيما أحضر أحد الحاضرين شريط قياس لمتابعة ما إذا كان الهيكل قد تحرك فعلاً.

ولم تكن المنافسة بين المدينتين وليدة هذه المبادرة، إذ تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر، عندما شكلت كل منهما مركزاً اقتصادياً بارزاً في منطقة الغرب الأوسط الأميركي. وتظهر المنافسة اليوم خصوصاً في المواجهات الرياضية بين فريقي البيسبول "شيكاغو كابز" و"سانت لويس كاردينالز".

ورغم فشل المحاولتين في تحريك المعلمين، رأى مشاركون أن قيمة التجمع تكمن في الأجواء المرحة والتواصل بين السكان، وليس في تحقيق الهدف المعلن.

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