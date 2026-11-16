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لماذا يُطلب من الركاب تفعيل وضع الطيران؟ السبب يتجاوز حماية أجهزة الطائرة

Lebanon 24
16-11-2026 | 10:53
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لماذا يُطلب من الركاب تفعيل وضع الطيران؟ السبب يتجاوز حماية أجهزة الطائرة
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قبل إقلاع الطائرة، يطلب طاقم الضيافة من المسافرين وضع هواتفهم على نمط الطيران، وهو إجراء يلتزم به الركاب في مختلف الرحلات، رغم أن الطائرات الحديثة صُممت لتكون محمية من معظم أشكال التداخل الإلكتروني. لكن السبب لا يرتبط فقط باحتمال تأثر أجهزة الطائرة، بل أيضاً بالحفاظ على وضوح الاتصالات بين الطيارين وأبراج المراقبة الأرضية.

وبحسب موقع "News18"، فإن الهاتف الذي يبقى متصلاً بشبكة الاتصالات الخلوية أثناء الرحلة يواصل البحث عن أبراج قريبة ومحاولة الاتصال بها. ومع تحرك الطائرة بسرعة وعلى ارتفاعات عالية، تصبح عملية الاتصال بالشبكات الأرضية أكثر صعوبة، ما قد يدفع الهاتف إلى تكرار إرسال الإشارات ومحاولات الاتصال.

هل تؤثر الهواتف على أجهزة الطائرة؟

تُصدر الهواتف المحمولة موجات لاسلكية، ويمكن لهذه الإشارات، في ظروف معينة، أن تتسبب بتداخل كهرومغناطيسي مع بعض أنظمة الاتصالات الإلكترونية في الطائرة، ولا سيما معدات الاتصال الصوتي التي يستخدمها الطيارون.

وقد يظهر هذا التداخل على شكل أصوات طنين أو تشويش في سماعات الطيارين، بما قد يجعل سماع التعليمات الصادرة عن أبراج المراقبة أكثر صعوبة. وتزداد أهمية وضوح هذه الاتصالات خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط، حيث يحتاج الطيارون إلى تلقي التعليمات ومتابعة المعلومات التشغيلية بدقة.

ولا يعني ذلك أن هاتفاً واحداً قادراً على تعطيل أنظمة الطائرة أو التسبب بسقوطها. فالطائرات الحديثة تخضع لمعايير حماية من التداخل الإلكتروني، كما أن احتمالات حدوث تأثير خطير نتيجة استخدام هاتف محمول تُعد محدودة، لكن شركات الطيران تتخذ إجراءات احترازية لتقليل أي مصادر محتملة للتشويش.

ماذا يفعل وضع الطيران؟

يؤدي تفعيل هذا الوضع إلى إيقاف الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنع الهاتف من البحث عن أبراج الاتصالات أو إرسال إشارات لمحاولة الاتصال بها. لكنه لا يعني إطفاء الجهاز بالكامل، إذ يمكن للمسافر استخدام وظائف أخرى، مثل مشاهدة الفيديوهات والاستماع إلى الموسيقى، كما يمكن تشغيل خدمة "واي فاي" أو "بلوتوث" إذا كانت شركة الطيران تسمح بذلك.

وتوضح الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أن الطائرات الحديثة محمية إلى حد كبير من التداخل، لكن كثرة الأجهزة التي تحاول الاتصال بالشبكات الأرضية أثناء التحليق قد تؤثر في شبكات الاتصالات على الأرض، فضلاً عن أهمية انتباه الركاب إلى تعليمات الطاقم، خصوصاً خلال المراحل الحساسة من الرحلة.

وتختلف القواعد المتعلقة باستخدام الأجهزة الإلكترونية بين شركات الطيران والسلطات التنظيمية، لذلك يبقى الالتزام بتعليمات الطاقم ضرورياً، حتى عندما تسمح الرحلة باستخدام الإنترنت اللاسلكي أو بعض الوظائف الأخرى للهاتف.

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