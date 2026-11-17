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عاد مسلسل الرسوم المتحركة الأميركي " " إلى دائرة الجدل على ، بعد انتشار مقطع قديم زعم مستخدمون أنه يتنبأ بانقطاع عالمي للكهرباء في 17 تشرين الثاني 2026.وبحسب تقارير إعلامية، يعود المقطع إلى حلقة بعنوان "It's a Blunderful Life"، عُرضت عام 2023، وتتناول انقطاع الكهربائي عن بلدة الخيالية.وتظهر في أحد المشاهد وهي تستعرض مذكراتها التي تتضمن تاريخ 17 تشرين الثاني، ما دفع بعض المتابعين إلى ربطه بالعام 2026، والحديث عن احتمال وقوع انقطاع واسع للكهرباء.غير أن الحلقة لا تتضمن أي إشارة إلى عام 2026، ولا تتحدث عن انقطاع عالمي للكهرباء، إذ تقتصر أحداثها على أزمة كهربائية خيالية داخل البلدة.وازداد انتشار الشائعة بالتزامن مع اضطرابات تقنية شهدتها بعض خدمات ، وإعلان السلطات الأميركية إجراء اختبار لنظام الإنذار في حالات الطوارئ في 17 تشرين الثاني.إلا أن الاختبار الأميركي إجراء روتيني يهدف إلى التأكد من فعالية أنظمة التنبيه عبر ، ولا يتضمن قطع التيار الكهربائي أو التحذير من انقطاع وشيك.وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها المسلسل تكهنات بشأن قدرته على التنبؤ بأحداث مستقبلية، بعدما ربط متابعون مشاهد من حلقات سابقة بوقائع حدثت لاحقاً.وبذلك، يبقى الحديث عن تنبؤ "عائلة سيمبسون" بانقطاع عالمي للكهرباء مجرد شائعة انتشرت عبر مواقع التواصل، من دون أدلة تدعم صحتها.