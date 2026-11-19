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كشفت تحقيقات الشرطة عن واقعة صادمة، بعدما اشتُبه في إقدام امرأة على بيع طفلها حديث الولادة مقابل 3500 ، استخدمتها لشراء سيارة، في قضية أثارت الجدل وأدت إلى توجيه اتهامات تتعلق بالتبني غير القانوني.وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن أماً تبلغ من العمر 40 عاماً يُشتبه في أنها باعت رضيعها مطلع العام الجاري لامرأة تبلغ 32 عاماً، تنحدر من منطقة أسبروبيرغوس غربي العاصمة .ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "إي آر تي" عن الشرطة أن الأم حصلت على مبلغ 3500 يورو مقابل الطفل، قبل أن تستخدم المال لشراء سيارة.وأشارت التقارير إلى أن الرضيع وُلد في كانون الثاني الماضي بمدينة باترا، شمال غربي شبه ، ويخضع حالياً لرعاية مؤقتة داخل مستشفى في مدينة بيرغوس جنوبي البلاد.وتواجه المرأتان اتهامات بارتكاب جنحة تتعلق بإجراءات تبنٍّ غير قانونية، فيما تتواصل الإجراءات القضائية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.