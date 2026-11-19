Advertisement

أثار والخدمات الإنسانية الأميركي روبرت كينيدي جونيور موجة من السخرية على ، بعدما نشر صورة معدّلة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها متقمّصاً شخصية العميل السري الشهير جيمس بوند، حاملاً جزرة بدلاً من المسدس.وجاءت الصورة بالتزامن مع الإعلان عن اختيار الممثل روبرت باتينسون لتجسيد شخصية العميل "007" في الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند، خلفاً للممثل دانيال كريغ.وظهر كينيدي، البالغ من العمر 72 عاماً، مرتدياً بدلة رسمية سوداء وربطة عنق، وموجّهاً جزرة نحو الكاميرا على طريقة العميل السري، وأرفق الصورة بعبارة "طعام.. طعام حقيقي"، في محاكاة ساخرة لعبارة بوند الشهيرة، وذلك للترويج لحملته الداعية إلى تحسين للأميركيين.لكن المنشور، الذي بدا محاولة للجمع بين الترفيه والتوعية الصحية، أثار ردود فعل ساخرة وانتقادات واسعة، إذ عمد مستخدمون إلى إعادة تعديل الصورة، واستبدال الجزرة بأشياء أخرى، فيما اعتبر منتقدون أن على الوزير التركيز على الملفات الصحية بدلاً من نشر صور ساخرة.وربط بعض المعلقين الصورة بالجدل المحيط بسياسات كينيدي الصحية، ولا سيما ما يتعلق بسلامة الغذاء وانتشار مرض الحصبة في .ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه باتينسون لتولي واحدة من أشهر الشخصيات السينمائية، في فيلم جديد يتولى إخراجه دينيس فيلنوف، وسط ترقب جماهيري لعودة العميل البريطاني الشهير إلى الشاشة الكبيرة.