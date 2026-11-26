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تحوّل حفل زفاف في مدينة سونيبات بولاية هاريانا شمالي إلى أزمة عائلية انتهت بتدخل الشرطة، بعدما غادر عريس يعمل شرطياً قاعة الاحتفال من دون إتمام مراسم الزواج، إثر خلاف بشأن سيارة طالبت بها أسرته، وفق رواية عائلة العروس.وقال والد العروس، في شكوى تقدم بها إلى الشرطة، إن العريس طلب سيارة بقيمة 14 ألف دولار بدلاً من أخرى حجزتها الأسرة بقيمة 10 آلاف دولار، إلى جانب مجوهرات ذهبية وأثاث منزلي.وأضاف أن الأسرة أنفقت ما بين 26 و31 ألف دولار على تجهيز حفل الزفاف الذي كان من المقرر أن يستقبل نحو 1200 مدعو، إلا أن الخلافات تجددت خلال الاحتفال، ليغادر العريس وأفراد عائلته القاعة من دون إتمام الزواج.في المقابل، نفى العريس مطالبته بسيارة أو مهر، متهماً أسرة العروس بإساءة معاملته واحتجازه برفقة أفراد موكبه لنحو خمس ساعات، مؤكداً أنه لا يزال مستعداً لإتمام الزواج.وعقب انتشار الواقعة، أوقفت شرطة العريس عن العمل وباشرت إجراءات تأديبية بحقه، فيما فتحت السلطات تحقيقاً مع عدد من أفراد أسرته بموجب الذي يحظر المهور.