روى السوري العمر تفاصيل العثور على نجله محمد جثة هامدة داخل قديم خارج منزل العائلة في مدينة أوتريخت ، بعدما رفض إدخاله إلى المنزل، خوفاً من إجراءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفق روايته.

وقال الأب، في مقابلة مع قناة محلية، إن ابنه قرع الباب طالباً الاحتماء من البرد، وردّد: " افتح لي البرد دبحني". لكنه لم يفتح له، بعدما حذّرته مؤسسات الرعاية، بحسب قوله، من احتمال أخذ بقية أبنائه إذا سمح بعودة المنزل، بدعوى تأثيره السلبي على إخوته.

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وبحسب الرواية، حاول الشاب الاحتماء داخل براد قديم "فريزر" موجود خارج المنزل، في ليلة انخفضت فيها الحرارة إلى نحو خمس درجات تحت الصفر، قبل العثور عليه ميتاً.

وأوضح عبد أنه لجأ سابقاً إلى مؤسسات الرعاية لمساعدة ابنه، الذي وصل إلى قاصراً عام 2021، بعدما تفاقمت مشكلاته العائلية وارتبط برفاق وصفهم الأب بـ"رفاق السوء". وكانت الأسرة قد انضمت إليه بعد نحو ثلاث سنوات ضمن إجراءات لمّ الشمل.

وأثارت رواية الأب تفاعلاً واسعاً على ، وتساؤلات بشأن دور مؤسسات الرعاية في القضية، فيما ظل يسأل: "ماذا كان سيحدث لو فتحت الباب!".