أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
روى السوري عبد الكريم العمر تفاصيل العثور على نجله محمد جثة هامدة داخل براد قديم خارج منزل العائلة في مدينة أوتريخت الهولندية، بعدما رفض إدخاله إلى المنزل، خوفاً من إجراءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفق روايته.
وقال الأب، في مقابلة مع قناة محلية، إن ابنه قرع الباب طالباً الاحتماء من البرد، وردّد: "بابا افتح لي البرد دبحني". لكنه لم يفتح له، بعدما حذّرته مؤسسات الرعاية، بحسب قوله، من احتمال أخذ بقية أبنائه إذا سمح بعودة محمد إلى المنزل، بدعوى تأثيره السلبي على إخوته.
وبحسب الرواية، حاول الشاب الاحتماء داخل براد قديم "فريزر" موجود خارج المنزل، في ليلة انخفضت فيها الحرارة إلى نحو خمس درجات تحت الصفر، قبل العثور عليه ميتاً.
وأوضح عبد الكريم أنه لجأ سابقاً إلى مؤسسات الرعاية لمساعدة ابنه، الذي وصل إلى هولندا قاصراً عام 2021، بعدما تفاقمت مشكلاته العائلية وارتبط برفاق وصفهم الأب بـ"رفاق السوء". وكانت الأسرة قد انضمت إليه بعد نحو ثلاث سنوات ضمن إجراءات لمّ الشمل.
وأثارت رواية الأب تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات بشأن دور مؤسسات الرعاية في القضية، فيما ظل يسأل: "ماذا كان سيحدث لو فتحت الباب!".