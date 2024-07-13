تكريم المطران طربيه في المنية

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كرم عضو المجلس الشّرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف راعي الابرشية المارونية في اوستراليا ونيوزيلاند المطران أنطوان شربل طربيه والوفد المُرافق، في حضور النائب أحمد الخير.استهلّ اللقاء بكلمة لرئيس تحرير جريدة النهار الاسترالية أنور حرب، تحدّث فيها عن المنية من حيث الجغرافيا والتّاريخ، وحفاظها على العيش المشترك في أحلك الظروف وخصوصا خلال فترك الحرب الأهليّة.ورحب النائب الخير بالمطران طربيه "في مدينته وبين محبّيه في المنية"، شاكراً له دوره الرّيادي في خدمة الجالية في استراليا، داعياً إلى مزيد من التّعاون بين لبنان المقيم ولبنان المغترب".بدوره رحب صاحب الدّعوة بالمطران طربيه، شاكراً الجميع على حضورهم، كما عرض "للعلاقة الطيّبة والمتينة التي تربطه بالمطران منذ ما يزيد على ستة عشر عاماً ".وشكر المطران طربيه "الدعوة الكريمة في المنية التّي عرفها عن البعد، واليوم هو على أرضها وبين أهلها"، مؤكداً "عمق العلاقة التي تجمعه بالشيخ سيف ومدى الصداقة مع النائب الخير"، داعيا الجميع إلى "العمل سويّة للنهضة بلبنان من جديد والحفاظ على هويته ومستقبل أبنائه". (الوكالة الوطنية للإعلام)